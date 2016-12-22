Почему в октябре за отопление насчитали четырехзначные суммы

|15 ноября 2016
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Получив первые в этом отопительном сезоне квитанции за тепло, жители многоэтажек, не оборудованных приборами учета, были шокированы размерами начислений — в большинстве своем суммы оказались четырехзначными. В интернете уже появились фото платежек, где, к примеру, за 80 квадратных метров начислено 2300 гривен. И это — только за полмесяца.
С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в ПЕ «Славянсктеплосеть». Заместитель директора предприятия Екатерина Соловьева объяснила, что на величину начислений повлияли два фактора. Во-первых, как известно, в новом отопительном сезоне тарифы увеличились на 76%, и это отразилось на всех абонентах — и на тех, чьи дома оснащены приборами учета, и на тех, у кого их нет. А во-вторых, при расчете платы за отопление для потребителей, у которых отсутствуют счетчики, применяется особый порядок, утвержденный Постановлением Кабмина №1037 от 30 октября 2015 года. Суть его состоит в том, что размер начислений напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Так, согласно утвержденным нормативам, средняя температура в октябре должна быть равной 8 градусам. Однако фактическая температура, согласно метеорологическим данным, оказалась почти на 6 градусов ниже. Соответственно, из-за этой разницы стоимость отопления одного квадратного метра вышла на 63% дороже — вместо определенных тарифом 18,64 грн. (за 16 дней) она составила 30,38 гривни.
Между тем, в первой декаде ноября фактическая температура оказалась выше нормативной на 5,1 градуса. Следовательно, по итогам текущего месяца стоимость отопления одного квадратного метра может получиться ниже, чем по тарифу.
Вообще же, применение корректирующих коэффициентов по итогам минувшего отопительного сезона показало, что стоимость отопления одного квадратного метра в соответствии с фактической температурой оказалась на 20-30% ниже, чем по установленному тарифу. В целом, это уменьшило размер начислений для населения на общую сумму около 4,3 млн. гривен.
Абоненты, которые по каким-то причинам не смогли оформить субсидию и для кого новые расценки оказались «неподъемными», могут воспользоваться предоставленной правительством возможностью заплатить за тепло в рассрочку.
Согласно Постановлению №744 от 19 октября с. г., для оформления рассрочки абонент должен обратиться в теплосеть с заявлением, где гарантирует оплату половины начислений в отопительный период. Оставшуюся сумму можно будет выплатить равными частями в период с мая по сентябрь 2017 года.
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Комментарии к статье «Почему в октябре за отопление насчитали четырехзначные суммы »
Получив первые в этом отопительном сезоне квитанции за тепло, жители многоэтажек, не оборудованных приборами учета, были шокированы размерами начислений — в большинстве своем суммы оказались четырехзначными. В интернете уже появились фото платежек, где, к примеру, за 80 квадратных метров начислено 2300 гривен. И это — только за полмесяца.