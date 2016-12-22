|17 ноября 2016
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В последнее время у жителей Славянска стали возникать вопросы, связанные с начислением оплаты за электроэнергию.
В октябрьских квитанциях, которые разнесли контролеры Славянского центра обслуживания клиентов, суммы оказались гораздо больше привычных, а указанные в них текущие показания приборов учета зачастую превышают фактические на момент получения платежек.
Как объяснила на аппаратном совещании 15 ноября начальник Славянского ЦОК Виктория Цымбал, это связано с внесением изменений в Правила пользования электроэнергией, которые вступили в силу 20 сентября. Если раньше у одного абонента съем показаний проводился в разные числа месяца, то теперь, согласно изменениям, начисления осуществляются с начала по конец месяца, то есть с 1-го по 30-е либо 31-е число.
Большие суммы в платежках объясняются тем, что к стандартному периоду прибавили промежуток до конца месяца, например, взят период не с 10 сентября по 10 октября, а с 10 сентября по 31 октября. Сколько абонент израсходовал электроэнергии с 10 октября по 31 октября, рассчитали автоматически на основании данных о среднесуточном потреблении абонента за предыдущий период. В следующих квитанциях, надо полагать, начисления будут ограничены стандартным месячным периодом, и суммы платежей уменьшатся.
Если у абонентов нет возможности заплатить всю сумму сразу (а они, повторимся, могут достигать нескольких сот гривен), можно уплатить часть. В «Ощадбанке» квитанции с исправлениями не принимают, поэтому оплатить счет можно в «Приватбанке». Как вариант, можно воспользоваться электронными терминалами самообслуживания.
По всем вопросам относительно начислений обращайтесь в Центр обслуживания клиентов по адресу ул. Льва Толстого, 14.
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Комментарии к статье «Что произошло со счетами за электроэнергию »
В последнее время у жителей Славянска стали возникать вопросы, связанные с начислением оплаты за электроэнергию.