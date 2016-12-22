УСЗН: трем тысячам человек не могут назначить субсидии из-за задержки справок

По информации УСЗН, в Славянском ЦОК (энергонадзоре) «зависли» более трех тысяч справок, необходимых для назначения субсидий.

Как сообщила первый заместитель управления Ольга Лисицкая, ни одной справки, начиная с 10 ноября, в УСЗН не получили. Из-за этого процесс назначения субсидий затормозился.

В свою очередь, начальник ЦОК Виктория Цымбал объяснила, что в возглавляемой ею службе недостаточно сотрудников для оформления необходимых документов, но, тем не менее, пообещала максимально ускорить процесс.