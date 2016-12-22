Мэр считает, что интернетчики мало платят жэкам

Интернет-провайдеры, которые прокладывают коммуникации в многоэтажных домах, платят за это слишком мало обслуживающим организациям.

Об этом на аппаратном совещании 6 декабря заявил Вадим Лях в ходе обсуждения проблемы нехватки финансов у жилищно-эксплуатационных организаций. «Сто гривен (в месяц по одному из жэков, - прим.) за использование сетей, шахт — честно говоря, смешно», - сказал он. По данным мэра, в месяц размер платы по всем жэкам составляет 5,8 тысячи гривен.

Лях добавил, что поручил разработать типовое положение, которое бы регламентировало взаимоотношения жилищно-эксплуатационных предприятий с интернет-компаниями. Документ будет разработан профильной службой исполкома и вынесен на рассмотрение депутатов горсовета.

Кроме того, Вадим Лях посоветовал пересмотреть отношения с интернетчиками руководителям жилкооперативов и ОСМД.