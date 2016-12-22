Тейк профит на рынке Форекс, что это?

Тейк профит – весьма полезный инструмент, который страхует вашу сделку и позволяет получать доход даже в непредвиденных ситуациях. В то же время, многие трейдеры пренебрегают таким помощником, самостоятельно закрывая позиции или дожидаясь, когда сработает стоп аут. Но такое отношение может негативно сказаться на вашем торговом балансе, особенно, если игрок не готов постоянно держать под контролем открытую сделку.

КАК РАБОТАЕТ ТЕЙК ПРОФИТ

Работу take profit можно рассмотреть на простом примере. Давайте представим, что ведется торговля в валютной паре GBP/USD. Ваш прогноз сбывается и стоимость растет. Однако в то время, пока вы ожидаете увеличения прибыли, может произойти непредвиденная ситуация: сломается компьютер, пропадет соединение с Интернетом или электроэнергия. И в этом случае вы теряете возможность лично следить за динамикой валютных котировок, соответственно, при направлении стоимости вниз можно вместо прибыли получить существенные денежные потери.

Еще одно важное обстоятельство, указывающее на необходимость использования тейк профита – его работа даже при отключенном торговом терминале. Поэтому вы существенно экономите свое время и силы, которые можно потратить на работу по другим ставкам или отдых с семьей.

Если же трейдер все же получает возможность проверить открытую ставку, он может обнаружить, что график вновь поменял направление, что привело к убытку. Но take profit выступает необходимой страховкой, самостоятельно закрывая ордер и не позволяя ставке уходить в минус.

ЧТО ТАКОЕ ТЕЙК ПРОФИТ

Тейк профит – это вспомогательный инструмент. С его помощью удается фиксировать прибыль и не допускать крупных денежных потерь. Трейдер, используя тейк-профит, получает уверенность, что его сделка автоматически закроется, когда котировки достигнут заданного изначально уровня. Это очень полезная функция, поскольку даже опытные трейдеры, отслеживая динамику цен, не всегда имеют возможность своевременно завершить сделку. Особенно актуален такой помощник в момент публикации важных экономических данных и политических новостей.

Научиться грамотному использованию тейк профита можно в szkoła inwestowania, однако вы и сами сможете освоить данный инструмент, если используйте терминал MetaTrader 4, где на панели инструментов можно найти специальную вкладку «Новый ордер».

Также важно помнить, что тейк профит выставляется в зависимости от вида той торговой операции, которую вы собрались исполнять. Например, если вы совершаете покупку, следует выбирать уровень выше текущей цены, а если продаете лот – ниже. Но даже если запутаетесь и по ошибке выставите тейк профит неправильно, терминал предупредит вас соответствующим сигналом.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ТЕЙК ПРОФИТА

У опытных трейдеров определение размера take profit не вызывает особого труда. Для этого требуется лишь учитывать характер рынка в реальном времени, применяемую торговую стратегию и некоторые другие объективные факторы.

Для упрощения, специалисты из Admiral Markets Poland, рекомендуют воспользоваться одним из трех подходящих способов:

1) Крайние точки, на которых происходил разворот графика.

Этот способ отлично себя зарекомендовал, поскольку волновое движение графиков в обычных условиях не сложно предсказывать. Трейдеру остается лишь варьировать размер тейк профита в пределах десяти пунктов, учитывая складывающуюся обстановку.

2) Уровень Фибоначчи. При использовании этого способа следует обратить внимание на уровень отката от предыдущего движения, что можно считать линией сопротивления.

3) Основываясь на уровне предполагаемого убытка. Каноны торговли на рынке Форекс говорят нам о том, что прибыль должна быть больше убытков как минимум в полтора раза. Поэтому и тейк профит можно устанавливаться исходя из этого расчета, выбирая за минимальную отметку значение выбранного стоп лосса.

Впрочем, если трейдеры сочтут приведенные способы малоэффективными, они смогут выбрать и свой личный, который будет устраивать во всех отношениях. Благо, доступных вариантов существует большое количество.