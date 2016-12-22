С долгами по субсидиям вновь обещают рассчитаться

Вадим Лях в очередной раз заверил руководителей коммунальных предприятий в том, что компенсации из госбюджета за предоставленные населению льготы и субсидии будут перечислены до конца года.

По его словам, договоренность об этом была достигнута на недавней коллегии Донецкой облгосадминистрации с участием первого заместителя губернатора Евгения Вилинского. «До конца года льготы и субсидии коммунальным предприятиям будут погашены. По крайней мере, так заявили», - сказал мэр.

Напомним, что ранее Вадим Лях сообщал о том, что обещание рассчитаться с долгами по субсидиям и льготам было дано ему министром социальной политики Андреем Ревой.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

· Среднесуточный объем подаваемой Славянску воды от КП «Компания «Вода Донбасса» по итогам минувшей недели составил 19,6 тысячи кубометров, с фильтровальной станции — 4,7 тысячи.

· По данным ГСЧС, на прошлой неделе пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Славянска не произошло. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

· «Славгорводоканал» получил от РЭСа предупреждение об отключении электроэнергии за неуплату. Генеральный директор предприятия Андрей Кийко объяснил, что водоканал не может рассчитаться с энергопоставщиками из-за невозмещения госбюджетом субсидий и льгот.

· По данным СЭС, за прошлую неделю от укусов животными пострадали 8 человек. У двоих, ранее укушенных клещами, обнаружилась болезнь Лайма.

· По данным УСЗН, в отчетном периоде энергонадзор предоставил управлению для назначения субсидий 2228 справок. Необработанными в ЦОКе остаются около восьмисот.