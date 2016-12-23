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Открытие елки: как это было

Заявление на пособие по рождению ребенка можно подавать в электронном виде

Светлана Вьюниченко
23 декабря 2016 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вступило в силу постановление Кабинета министров № 890 от 30 ноября, которое вносит некоторые изменения в порядок подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела обработки заявлений и принятия решений Славянского УСЗН Елена Лайкова

Начиная с 14 декабря граждане могут подать такое заявление в электронной форме. Сделать это можно через официальный веб-сайт Министерства соцполитики. При этом следует учитывать, что заявление можно подать лишь по месту регистрации одного из родителей. То есть, зайдя на сайт, славянские мамочки могут выбрать либо раздел «Славянское УСЗН», либо тот, который соответствует официальному месту жительства отца ребенка. 

- Нужно отметить, что подача электронного заявления все же не освобождает родителей от посещения УСЗН. В течение месяца нужно явиться в управление и поставить подпись в заведенном личном деле, - объясняет Елена Лайкова. 

Кроме того, данным постановлением предусмотрен единый подход при определении права на назначение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, лицам, которые ухаживают за инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства.

Так, например, при  назначении пособия для предпринимателей-единщиков, независимо от их дохода, расчет ведется от прожиточного минимума. Для «единщиков» 1 категории учитывается 2 прожиточных минимума, для второй категории — 3 прожиточных минимума, для третьей — 4 прожиточных минимума. На сегодняшний день это составляет 3200 грн., 4800 грн. и 6400 грн. соответственно, - говорит замначальника отдела.

Еще одно новшество будет полезно жителям вновь созданных объединенных территориальных громад. В них документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи, могут принимать специально уполномоченные лица. Далее они передают документацию в органы соцзащиты. Елена лайкова обращает внимание, что для жителей Николаевки теперь таковым является районное УСЗН.

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Комментарии к статье «Заявление на пособие по рождению ребенка можно подавать в электронном виде»

Вступило в силу постановление Кабинета министров № 890 от 30 ноября, которое вносит некоторые изменения в порядок подачи заявления для назначения помощи при рождении ребенка.

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