В Славянске заговорили о повышении квартплаты

|29 декабря 2016
|Просмотров: 98
|
Речь о повышении тарифов на обслуживание жилья зашла на совместном заседании бюджетной комиссии городского совета 22 декабря, где представители частных жилищно-эксплуатационных организаций в очередной раз обратились к депутатам с просьбой о финансовой поддержке.
Причиной обращения стало тяжелое финансовое положение «частников», которые едва сводят концы с концами из-за отсутствия возмещения по льготам и субсидиям и несоответствия действующих тарифов экономическим реалиям. По их данным, с момента последнего повышения тарифов в 2009 году минимальная заработная плата увеличилась с 525 до 1600 гривен, а с Нового года вырастет еще вдвое. Стоимость киловатта электроэнергии, заложенная в тариф, осталась на уровне 16 копеек, тогда как сейчас жэки платят РЭСу по 1 гривне 29 копеек. Как следствие, у всех жэков образовались долги за электроэнергию и обслуживание лифтов, и энергопоставщики уже грозят коммунальникам отключениями. Так, долги жэка «Арагорн» за 9 месяцев текущего года за электроэнергию достигли 240 тысяч гривен, за лифты — 126 тысяч. ООО «Лира ЛТД» должно, соответственно, 179 и 65 тысяч, «Цидило и К» - 120 и 80 тысяч. В то же время, долг госбюджета перед «Цидило и К» по субсидиям и льготам равен 789 тысячам гривен.
Руководители предприятий обращают внимание на то, что город периодически помогает финансами коммунальным жэкам, а частным — нет. При этом работники частных обслуживающих организаций наравне с коммунальными участвуют в уборке не закрепленных за ними территорий — газонов, дорог и так далее.
Комментируя просьбу руководителей частных жэков, начальник УЖКХ Андрей Чичкан объяснил, что город не может помочь им ввиду того, что соответствующего механизма не существует. Оказать им финансовую помощь, по сути, означает передачу бюджетных денег частным предприятиям, что запрещено законом.
В ходе обсуждения были озвучены различные варианты решения проблемы. От шутливого предложения «национализировать» частные жэки до вполне серьезного разрешить им поднять тарифы на обслуживание жилья. Последнее вызвало ряд замечаний касаемо того, что в таком случае часть жителей многоэтажек будет поставлена в неравные условия с другой.
В итоге УЖКХ было предложено совместно с жэками заняться разработкой новых тарифов на обслуживание жилья. Дойдет ли дело до реального повышения расценок, или исполком решит оставить их на прежнем уровне — узнаем в следующем году.
— 29 декабря 2016 —
Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.
— 29 декабря 2016 —
Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.
— 29 декабря 2016 —
Об этом сообщила первый заместитель УСЗН Ольга Лисицкая, отвечая на вопрос городского головы Вадима Ляха о судьбе компенсаций из госбюджета городским коммунальникам за предоставленные населению льготы и субсидии. Их, напомним, обещали выплатить до нового года.
— 29 декабря 2016 —
Пенсия за январь 2017-го будет выплачена до конца нынешнего года. Это касается как жителей города, так и переселенцев, сообщила на аппаратном совещании 27 декабря начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.
Приветствую, гость! Вход
29 декабря 2016
Полиция готова прийти на помощь детям
Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом
Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов
Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова
Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование
Славянский полигон ТБО закрыли
Городской бюджет приняли с поправками
Мэр Славянска отчитался о работе за год
Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье
Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки
В Славянске заговорили о повышении квартплаты
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске заговорили о повышении квартплаты»
Речь о повышении тарифов на обслуживание жилья зашла на совместном заседании бюджетной комиссии городского совета 22 декабря, где представители частных жилищно-эксплуатационных организаций в очередной раз обратились к депутатам с просьбой о финансовой поддержке.