В Славянске заговорили о повышении квартплаты

Речь о повышении тарифов на обслуживание жилья зашла на совместном заседании бюджетной комиссии городского совета 22 декабря, где представители частных жилищно-эксплуатационных организаций в очередной раз обратились к депутатам с просьбой о финансовой поддержке.

Причиной обращения стало тяжелое финансовое положение «частников», которые едва сводят концы с концами из-за отсутствия возмещения по льготам и субсидиям и несоответствия действующих тарифов экономическим реалиям. По их данным, с момента последнего повышения тарифов в 2009 году минимальная заработная плата увеличилась с 525 до 1600 гривен, а с Нового года вырастет еще вдвое. Стоимость киловатта электроэнергии, заложенная в тариф, осталась на уровне 16 копеек, тогда как сейчас жэки платят РЭСу по 1 гривне 29 копеек. Как следствие, у всех жэков образовались долги за электроэнергию и обслуживание лифтов, и энергопоставщики уже грозят коммунальникам отключениями. Так, долги жэка «Арагорн» за 9 месяцев текущего года за электроэнергию достигли 240 тысяч гривен, за лифты — 126 тысяч. ООО «Лира ЛТД» должно, соответственно, 179 и 65 тысяч, «Цидило и К» - 120 и 80 тысяч. В то же время, долг госбюджета перед «Цидило и К» по субсидиям и льготам равен 789 тысячам гривен.

Руководители предприятий обращают внимание на то, что город периодически помогает финансами коммунальным жэкам, а частным — нет. При этом работники частных обслуживающих организаций наравне с коммунальными участвуют в уборке не закрепленных за ними территорий — газонов, дорог и так далее.

Комментируя просьбу руководителей частных жэков, начальник УЖКХ Андрей Чичкан объяснил, что город не может помочь им ввиду того, что соответствующего механизма не существует. Оказать им финансовую помощь, по сути, означает передачу бюджетных денег частным предприятиям, что запрещено законом.

В ходе обсуждения были озвучены различные варианты решения проблемы. От шутливого предложения «национализировать» частные жэки до вполне серьезного разрешить им поднять тарифы на обслуживание жилья. Последнее вызвало ряд замечаний касаемо того, что в таком случае часть жителей многоэтажек будет поставлена в неравные условия с другой.

В итоге УЖКХ было предложено совместно с жэками заняться разработкой новых тарифов на обслуживание жилья. Дойдет ли дело до реального повышения расценок, или исполком решит оставить их на прежнем уровне — узнаем в следующем году.