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Фотофакт

Славянск предновогодний

Городской бюджет приняли с поправками

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.

Общий объем доходов увеличился с 563,7 млн. гривен до 918,4 миллиона. Это произошло за счет субвенции на социальные нужды, выделенной госбюджетом. 

Размер образовательной субвенции составил 86,4 миллиона грн. вместо первоначальных 100 (по причине исключения расходов на школы Николаевки), медицинской — 101 вместо 90,8 миллиона. 

Социальная субвенция утверждена в размере 368,4 млн. Между тем, общая потребность, согласно расчетам УСЗН, составляет 680 млн. Чем аукнется недофинансирование, пока спрогнозировать сложно. По словам начальника финансового управления Игоря Ковалева, возможно, в течение года госбюджет выделит дополнительные средства. 

Тем временем, местному бюджету не придется финансировать профтехучилища, на что первоначально предусматривалось 10,2 млн. гривен. Эту статью расходов взял на себя областной бюджет. 

Игорь Ковалев назвал бюджет реальным для выполнения. В свою очередь, городской голова Вадим Лях отметил, что утвержденные цифры не являются окончательными — в течение года в документ будут вноситься изменения.

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Комментарии к статье «Городской бюджет приняли с поправками»

Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.

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