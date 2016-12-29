Городской бюджет приняли с поправками

|29 декабря 2016
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Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.
Общий объем доходов увеличился с 563,7 млн. гривен до 918,4 миллиона. Это произошло за счет субвенции на социальные нужды, выделенной госбюджетом.
Размер образовательной субвенции составил 86,4 миллиона грн. вместо первоначальных 100 (по причине исключения расходов на школы Николаевки), медицинской — 101 вместо 90,8 миллиона.
Социальная субвенция утверждена в размере 368,4 млн. Между тем, общая потребность, согласно расчетам УСЗН, составляет 680 млн. Чем аукнется недофинансирование, пока спрогнозировать сложно. По словам начальника финансового управления Игоря Ковалева, возможно, в течение года госбюджет выделит дополнительные средства.
Тем временем, местному бюджету не придется финансировать профтехучилища, на что первоначально предусматривалось 10,2 млн. гривен. Эту статью расходов взял на себя областной бюджет.
Игорь Ковалев назвал бюджет реальным для выполнения. В свою очередь, городской голова Вадим Лях отметил, что утвержденные цифры не являются окончательными — в течение года в документ будут вноситься изменения.
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Речь о повышении тарифов на обслуживание жилья зашла на совместном заседании бюджетной комиссии городского совета 22 декабря, где представители частных жилищно-эксплуатационных организаций в очередной раз обратились к депутатам с просьбой о финансовой поддержке.
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Об этом сообщила первый заместитель УСЗН Ольга Лисицкая, отвечая на вопрос городского головы Вадима Ляха о судьбе компенсаций из госбюджета городским коммунальникам за предоставленные населению льготы и субсидии. Их, напомним, обещали выплатить до нового года.
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Пенсия за январь 2017-го будет выплачена до конца нынешнего года. Это касается как жителей города, так и переселенцев, сообщила на аппаратном совещании 27 декабря начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.
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Комментарии к статье «Городской бюджет приняли с поправками»
Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.