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О выплате пенсий

Антон Скворцов
4 января 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На выплату январских пенсий в декабре было профинансировано более 93 миллионов гривен. Об этом сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко. 

Выплаты через банки были профинансированы до 15 числа включительно, почта — по 10-е. Пенсионерам, которые по какой-либо причине не получили пенсию по почте до Нового года, выплаты будут осуществляться с 5 января. Финансирование через банки начнется по графику с 16 января.  

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

· По данным УЖКХ, за минувшую неделю силами жилищно-эксплуатационных предприятий завершен текущий ремонт четырех подъездов, в 12-ти домах заменено около 30 метров водопроводных, в шести — 38 метров канализационных коммуникаций.   

· По данным СЭС, на прошлой неделе ОРВИ заболели почти тысяча жителей Славянска. Между тем, заболеваемость населения находится ниже уровня эпидпорога на 45%.

 

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На выплату январских пенсий в декабре было профинансировано более 93 миллионов гривен. Об этом сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко. 

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