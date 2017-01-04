О выплате пенсий

На выплату январских пенсий в декабре было профинансировано более 93 миллионов гривен. Об этом сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.

Выплаты через банки были профинансированы до 15 числа включительно, почта — по 10-е. Пенсионерам, которые по какой-либо причине не получили пенсию по почте до Нового года, выплаты будут осуществляться с 5 января. Финансирование через банки начнется по графику с 16 января.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

· По данным УЖКХ, за минувшую неделю силами жилищно-эксплуатационных предприятий завершен текущий ремонт четырех подъездов, в 12-ти домах заменено около 30 метров водопроводных, в шести — 38 метров канализационных коммуникаций.

· По данным СЭС, на прошлой неделе ОРВИ заболели почти тысяча жителей Славянска. Между тем, заболеваемость населения находится ниже уровня эпидпорога на 45%.