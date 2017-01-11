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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Плата за дождь: «Славгорводоканал» требует оплачивать осадки

Антон Скворцов
11 января 2017 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
«Предприятия обязаны и будут платить», - утверждает Андрей Кийко, комментируя начисление платы за осадки, которые попадают в городскую канализационную сеть. Фото - Антон Скворцов.

Одной из многочисленных антикризисных инициатив нового гендиректора КП «Славгорводоканал» Андрея Кийко стало начисление платы за атмосферные осадки, попадающие с территории промышленных и других предприятий различных форм собственности в городскую канализационную сеть.

Дождевая и талая вода, которая сходит в систему водоотведения, заставляет насосные станции и очистные сооружения работать в усиленном режиме. В связи с этим расход электроэнергии, которая используется «Славгорводоканалом», возрастает в 2-3 раза, объясняет новый глава предприятия. «До настоящего момента эти суммы ничем не покрывались, а расчеты приводились лишь для списания перерасхода электроэнергии водоканалом», - говорит Кийко. 

По его словам, основаниями для начислений «платы за дождь» является методика, утвержденная приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ №131 от 27 марта 2012 года, а также ряд других нормативных документов и регуляторных актов. 

Расчет объема воды, которая поступает в канализационную сеть, предприятие должно выполнить самостоятельно и предоставить в водоканал до 1 октября. Однако в минувшем году никто таких данных не передал (что, в общем-то, неудивительно). Поэтому водоканал рассчитал их самостоятельно, опираясь на имеющиеся у него данные так называемых паспортов водного хозяйства. «Плату за дождь» выставили 21 предприятию, предъявив, в общей сложности, 2,5 миллиона гривен. Тем, чьих паспортов в водоканале нет, направлены предписания о необходимости их разработать. 

Несмотря на кажущуюся абсурдность подобной новации, гендиректор «Славгорводоканала» настроен решительно. «Предприятия обязаны и будут платить, - говорит он. - Водоканал недополучает более 20 миллионов гривен в год. Все это приводит к тому состоянию, в котором он сейчас находится».

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Комментарии к статье «Плата за дождь: «Славгорводоканал» требует оплачивать осадки»

Одной из многочисленных антикризисных инициатив нового гендиректора КП «Славгорводоканал» Андрея Кийко стало начисление платы за атмосферные осадки, попадающие с территории промышленных и других предприятий различных форм собственности в городскую канализационную сеть.

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