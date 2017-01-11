Плата за дождь: «Славгорводоканал» требует оплачивать осадки

Одной из многочисленных антикризисных инициатив нового гендиректора КП «Славгорводоканал» Андрея Кийко стало начисление платы за атмосферные осадки, попадающие с территории промышленных и других предприятий различных форм собственности в городскую канализационную сеть.

Дождевая и талая вода, которая сходит в систему водоотведения, заставляет насосные станции и очистные сооружения работать в усиленном режиме. В связи с этим расход электроэнергии, которая используется «Славгорводоканалом», возрастает в 2-3 раза, объясняет новый глава предприятия. «До настоящего момента эти суммы ничем не покрывались, а расчеты приводились лишь для списания перерасхода электроэнергии водоканалом», - говорит Кийко.

По его словам, основаниями для начислений «платы за дождь» является методика, утвержденная приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ №131 от 27 марта 2012 года, а также ряд других нормативных документов и регуляторных актов.

Расчет объема воды, которая поступает в канализационную сеть, предприятие должно выполнить самостоятельно и предоставить в водоканал до 1 октября. Однако в минувшем году никто таких данных не передал (что, в общем-то, неудивительно). Поэтому водоканал рассчитал их самостоятельно, опираясь на имеющиеся у него данные так называемых паспортов водного хозяйства. «Плату за дождь» выставили 21 предприятию, предъявив, в общей сложности, 2,5 миллиона гривен. Тем, чьих паспортов в водоканале нет, направлены предписания о необходимости их разработать.

Несмотря на кажущуюся абсурдность подобной новации, гендиректор «Славгорводоканала» настроен решительно. «Предприятия обязаны и будут платить, - говорит он. - Водоканал недополучает более 20 миллионов гривен в год. Все это приводит к тому состоянию, в котором он сейчас находится».