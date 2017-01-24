Инвестиционные риски на рынке Форекс

Среди популярных инвестиционных направлений, вложения денежных средств в ПАММ-счет являются приоритетными. Дело в том, что сохраняя прибыльность на довольно высоком уровне, степень риска при таком инвестировании выбирается самостоятельно.

Для этого достаточно лишь собрать портфель из наиболее успешных трейдеров, обладающих выдающейся статистикой и показателями в торговле. Если вы намерены в большей степень сохранить средства, уберечь их от инфляции, риски окажутся минимальными и вряд ли станут представлять угрозу для вашего счета. С другой стороны, если вы планируете заработать свыше 10% от депозита за месяц, вероятнее всего, придется смириться с вероятностью потери если не всех средств с баланса, то хотя бы части от него.

РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПАММ-СЧЕТА

Каждый здравомыслящий инвестор понимает, что денежные операции так или иначе связаны с риском. И в этом случае ПАММ-инвестирование не является исключением. Но в чем именно заключаются эти риски и так ли они страшны для человека, вкладывающего свои кровно заработанные деньги?

Эксперты выделяют две группы риска при инвестировании в ПАММ-счет:

торговые;

не торговые.

В число торговых рисков входит опасность потери средств в результате работы управляющего трейдера. Но уменьшить эту опасность также не составляет труда. Инвестору достаточно ответственно подойти к вопросу выбора fx broker, уделив внимание опыту его работы, соотношению прибыльных и убыточных сделок, результативности торговли за определенный промежуток времени. Не пытайтесь отыскать управляющих трейдеров, которые дают 100% гарантии на сохранность инвестированных средств и получение дохода. Торговой системы, которая позволяла бы обеспечить полную сохранность до сих пор не существует. В определенных ситуациях даже самые эффективные и проверенные торговые стратегии могут оказаться убыточными.

К числу не торговых рисков относятся оставшиеся факторы, которые присутствуют при торговле на рынке. К ним можно отнести работу брокера, перебои в соединении с сетью Интернет, работу мобильных операторов и т.д. Со многими рисками из данной категории можно вполне успешно бороться. Например, если вы можете сделать резервный доступ к Интернету за счет подключения к сети помимо стационарной телефонной сети, посредством мобильного доступа.

Наиболее частые риски при инвестировании в ПАММ-счета:

мошенничество управляющего трейдера;

банкротство дилингового центра;

чрезвычайные события, которые не зависят от трейдера и инвестора;

несоблюдение утвержденных принципов мани-менеджмента;

некорректная работа трейдера.

Справедливости ради, стоит отметить, что именно инвестирование в ПАММ-счета способствовало существенному понижению мошенничества на международном валютном рынке Форекс. Причина заключается в многочисленных ступенях безопасности, которые всячески способствуют защите средств игрока.

Но самоуспокоения в таком случае допускать не стоит. Отдавая свои деньги в управление другого человека, не ленитесь убедиться лично в его успешности и надежности. Ведь любая программа противодействия мошенникам дает сбои и имеет определенную долю погрешности.

КАК СНИЗИТЬ РИСКИ

Несмотря на то, что полностью защититься от рисков вам все же не удастся, снизить их или даже предотвратить, все же можно. Для этого достаточно руководствоваться следующими важными правилами:

Доверяйте инвестиционный капитал исключительно проверенным управляющим. Определить их среди всего списка можно за счет процента успешных сделок. Если вы metatrader 4 download, данный параметр можно посмотреть в соответствующем пункте меню. Диверсифицируйте риски, инвестируйте в разные счета по небольшим частям. Можно также вкладывать деньги в индексы или формировать собственный кейс. Среди всех доступных ПАММ-счетов выбирайте те, которые действуют не менее полугода. Сотрудничать стоит с компаниями, которых отличает богатый опыт и безупречная репутация. Отдав свои деньги в управление трейдера, не прекращайте их контролировать.

Стоит немедленно выводить средства при наступлении убыточного периода.

Понятно, что инвестиции в валютный рынок Форекс сопряжены с определенными рисками, но без них и заработок был бы невозможен. Поэтому, если вы рассчитываете получить дополнительный поток денег, рассматривать инвестирование в ПАММ-счета вполне возможно. Главное в этом случае – следовать главным правилам, приведенным в данной статье, сводить все риски к минимуму и обдуманно подходить к самому процессу.