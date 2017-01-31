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Фотофакт

Не только когда, но и как

«Донецкоблэнерго» открыл для славянцев «Личный кабинет»

Антон Скворцов
31 января 2017 Просмотров: 121 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жители Славянска получили возможность посредством интернета платить за электроэнергию и отслеживать собственные расчеты. Данная услуга стала доступна с помощью сервиса «Личный кабинет», который недавно появился на сайте ДТЭК Донецкоблэнерго.

Для создания личного кабинета необходимо зарегистрироваться на сайте myenergy.dn.ua. Процедура эта несложная и занимает несколько минут. 

С помощью «Личного кабинета» клиент может самостоятельно вносить показания счетчика (показания необходимо брать по состоянию на конец (30-31 число) или начало (1-2 число) месяца), сформировать и распечатать счет для оплаты, а также заплатить  за электричество онлайн в любой удобный день, включая выходные, с помощью карт «VISA» и «Master Card» (банковская комиссия при этом отсутствует). Кроме того, сервис позволяет проанализировать потребление электроэнергии, платежи и внесенные показания, а также предоставляет ряд других возможностей.

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Жители Славянска получили возможность посредством интернета платить за электроэнергию и отслеживать собственные расчеты. Данная услуга стала доступна с помощью сервиса «Личный кабинет», который недавно появился на сайте ДТЭК Донецкоблэнерго.

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