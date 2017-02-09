Кто и как получит стипендию в новом году

Постановление Кабмина №1045 от 28.12.2016 г. «О внесении изменений в стипендиальное обеспечение» почти наполовину сократило количество стипендиантов и подарило Украине понятие «социальная стипендия». Постановление вступило в силу с 1 января, но прочувствовать все его прелести студенты еще явно не успели.

Социальные стипендии

Такие стипендии, по мнению кабминовских чиновников, будет получать порядка 7% учащейся молодежи. Сколько их будет непосредственно в Славянске, в УСЗН на сегодняшний день сказать пока не могут. В Управление лишь только начали поступать списки из местных вузов.

Как рассказала начальник отдела персонифицированного учета льготных категорий населения УСЗН Марина Удовенко, право на социальные стипендии имеют студенты (курсанты), принадлежащие к одной из следующих категорий:

Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и дети, оставшиеся без родителей в период учебы. Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы. Лица, признанные участниками боевых действий и их дети. Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица. Дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста. Дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО, боевых действий или вооруженных конфликтов. Дети шахтеров, чьи родители имеют необходимый стаж работы или погибли в результате несчастного случая на производстве, или стали инвалидами I или II группы. Студенты (курсанты) - шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее 3 лет.

- Выплата социальных стипендий будет производиться органами социальной защиты населения через высшие учебные заведения на основании соответствующих документов. То есть, студент подает документы в вуз, учебное заведение передает их нам, мы отправляем их в Киев. Далее нам поступают средства, которые мы, в свою очередь, перечисляем в вуз, - объяснила Марина Удовиченко.

При этом она сделал акцент на том, что документы на получение социальной стипендии студенты должны подать не позднее марта текущего года. В этом случае оплата будет начисляться с января месяца. Если студент подаст документы позднее, например, в апреле, стипендию ему начислят с момента обращения.

Добавим, что студенты вузов І-ІІ уровней аккредитации (училища и техникумы) будут получать социальную стипендию в размере 750 грн. В вузах III-IV уровней аккредитации (университеты, академии) размер социальной стипендии составит 1 тыс. грн. Студенты из категорий: сироты, либо те, чьи родители лишены своих прав; дети, чьи родители умерли после поступления ребенка в вуз, - независимо от уровня аккредитации учебного заведения получат стипендию в размере 2 тыс. грн.

В ДГПУ отметили, что дети из вышеперечисленных категорий имеют гарантированное государством право на выплату социальной стипендии даже в том случае, если им начисляется и академическая.

- Чтобы получить социальную стипендию, студент должен обратиться с соответствующим заявлением на имя ректора. В нем указываются паспортные данные, зарегистрированный и фактический адрес проживания, категорию, в соответствии с которой должна быть назначена стипендия. Необходимо также предоставить копию паспорта и идентификационного кода, копию студенческого билета. Кроме того, каждая из обозначенных категорий должна предоставить дополнительный перечень документов. Например, для переселенцев это копия справки о постановке на учет как внутренне перемещенного лица. Для чернобыльцев - копия удостоверения лица, пострадавшего вследствие аварии на ЧАЭС, и т.д., - рассказывает председатель профсоюзного комитета студентов и аспирантов ДГПУ Роман Павлович. - Далее формируется личное дело и передается в УСЗН.

Академические стипендии

Процедура назначения рядовых академических стипендий претерпела серьезные изменения. Главное из них - рейтинг успеваемости, введенный с 2017 года. Согласно ему, теперь для получения стипендии недостаточно иметь средний балл «четыре» за сданную сессию, как это было еще в минувшем году. Чтобы стать стипендиантом, требуется занять высокие места в рейтинге вуза.

- Поскольку украинское законодательство не предусматривает единой рейтинговой системы, вуз может разработать ее самостоятельно. Как правило, рейтинг зависит от успеваемости и участия в научной, спортивной, общественной и т. д. жизни университета, - объясняет Роман Павлович. - Это помогает определять наиболее успешных студентов, даже если на сессии они получили одинаковые баллы.

При этом, обращает внимание глава студенческого профсоюза, если семестровый контроль закончился в декабре 2016 года, стипендия за январь назначается уже по новым рейтинговым правилам. А если сессия за первый семестр продлилась до января, стипендия за январь выплачивается еще в «старых» прошлогодних объемах. Но к социальным стипендиям это не относится. Они выплачиваются с 1 января органами соцзащиты по новым правилам и не зависят от сроков сессии.

- Добавлю, что, согласно постановлению, количество академических стипендиантов должно составлять не более 45% от общего числа студентов дневной формы обучения, - говорит Роман Павлович.