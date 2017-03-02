Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

|2 марта 2017
|Просмотров: 81
|
Славянский исполком утвердил порядок проведения перерасчета назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот документ определяет условия и сроки, в которые будут пересчитаны субсидии.
Таким образом, субсидию пересчитают в случае изменения цен и тарифов на услуги ЖКХ. Еще одним поводом для перерасчета может стать новый размер части затрат граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг или изменения социальных нормативов. Их, напомним, устанавливает Кабмин. В этом случае перерасчет произведут с месяца, определенного постановлением правительства. Перерасчет произойдет и в том случае, если Славянский горсовет сдвинет даты начала или окончания отопительного сезона. Будут производить перерасчет, если УСЗН по запросу получит уточненную информацию о составе семьи получателя субсидии, размере дохода и т. д. В таком случае перерасчет последует со следующего месяца после того, в котором произошли изменения. Пересчитать субсидию должны и по причине того, что жилищно-коммунальные услуги предоставлялись не в полном объеме или не предоставлялись вовсе. Информацию об этом должны предоставить управители многоквартирного дома, жэки, жилищные кооперативы или ОСМД.
Согласно данному порядку, как рассказала замначальника УСЗН Екатерина Пасечник, в ближайшее время славянцам пересчитают субсидии по оплате электроэнергии - в связи с ее подорожанием.
- Перерасчет будет сделан автоматически, гражданам для этого приходить в управление не нужно, - объяснила она.
По словам Екатерины Пасечник, для получателей субсидии с перерасчетом ничего не изменится, поскольку обязательный платеж останется прежним. Возрастет лишь та часть, которую покрывает государство.
В то же время, замначальника управления отметила, что в УСЗН ждут тех получателей социальной помощи, у которых произошли изменения в составе семьи. Она отметила, что в результате проверок сорока получателям уже приостановлена выдача субсидий. Причиной этого стало сокрытие фактов уменьшения количества зарегистрированных в жилье лиц.
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
— 28 февраля 2017 —
С 1 марта в Украине в очередной раз поднялись тарифы на электроэнергию. Это повышение стало последним из пяти этапов, которые предусмотрены Постановлением Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №220 от 26 февраля 2015 года.
— 23 февраля 2017 —
За два неполных месяца текущего года городской голова Славянска успел выдать 4 распоряжения по установке должностных окладов руководителям коммунальных предприятий.
— 21 февраля 2017 —
Быстрые займы доступны для широкой аудитории, так как кредиторы не выдвигают строгих требований к потенциальным клиентам.
— 14 февраля 2017 —
Блокада железнодорожных путей, ведущих на неподконтрольные территории Донбасса, продолжается с 27 января. Ее организовали активисты, в том числе, демобилизованные военные. Нашла блокада и поддержку у некоторых народных депутатов. Люди, перекрывшие транспортную магистраль, выступают за прекращение «бизнеса на крови» - так они называют закупку угля в ОРДЛО.
Приветствую, гость! Вход
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически»
Славянский исполком утвердил порядок проведения перерасчета назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот документ определяет условия и сроки, в которые будут пересчитаны субсидии.