Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Славянский исполком утвердил порядок проведения перерасчета назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот документ определяет условия и сроки, в которые будут пересчитаны субсидии.

Таким образом, субсидию пересчитают в случае изменения цен и тарифов на услуги ЖКХ. Еще одним поводом для перерасчета может стать новый размер части затрат граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг или изменения социальных нормативов. Их, напомним, устанавливает Кабмин. В этом случае перерасчет произведут с месяца, определенного постановлением правительства. Перерасчет произойдет и в том случае, если Славянский горсовет сдвинет даты начала или окончания отопительного сезона. Будут производить перерасчет, если УСЗН по запросу получит уточненную информацию о составе семьи получателя субсидии, размере дохода и т. д. В таком случае перерасчет последует со следующего месяца после того, в котором произошли изменения. Пересчитать субсидию должны и по причине того, что жилищно-коммунальные услуги предоставлялись не в полном объеме или не предоставлялись вовсе. Информацию об этом должны предоставить управители многоквартирного дома, жэки, жилищные кооперативы или ОСМД.

Согласно данному порядку, как рассказала замначальника УСЗН Екатерина Пасечник, в ближайшее время славянцам пересчитают субсидии по оплате электроэнергии - в связи с ее подорожанием.

- Перерасчет будет сделан автоматически, гражданам для этого приходить в управление не нужно, - объяснила она.

По словам Екатерины Пасечник, для получателей субсидии с перерасчетом ничего не изменится, поскольку обязательный платеж останется прежним. Возрастет лишь та часть, которую покрывает государство.

В то же время, замначальника управления отметила, что в УСЗН ждут тех получателей социальной помощи, у которых произошли изменения в составе семьи. Она отметила, что в результате проверок сорока получателям уже приостановлена выдача субсидий. Причиной этого стало сокрытие фактов уменьшения количества зарегистрированных в жилье лиц.