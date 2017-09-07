Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы

Присутствовавшая на аппаратном совещании, которое состоялось 8 августа, жительница города поинтересовалась, на основании чего при заключении договоров работники водоканала требуют у абонентов частного сектора оформлять техусловия, за которые приходится платить около ста гривен, а также в связи с чем просят переносить приборы учета на границу балансовой принадлежности сетей, а именно в технические колодцы за пределами домовладения.

«Вы представляете, как может туда залезть старая бабушка? Нужно поднять тяжеленную плиту, поставить лестницу, спуститься и снять показания», - обрисовала она нерадостную перспективу. При этом, по ее мнению, при таком расположении прибор учета становится неконтролируемым — сотрудники водоканала могут снимать показания самостоятельно, без ведома абонентов.

Гендиректор водоканала Андрей Кийко объяснил, что наличие техусловий для заключения договора предусмотрено правилами предоставления водоснабжения. «Техусловия нужны для того, чтобы мы могли сделать гидравлический расчет на подключение к нашим сетям, чтобы мы могли указать место, в котором производится подключение. Также технические условия выдаются на установку любого оборудования на водопроводные сети», - объяснил он.

Касаемо установки приборов учета в колодцах Андрей Кийко рассказал, что соответствующие требования правительство приняло около десяти лет назад (об этом мы в свое время писали). С тех пор водоканал пытается реализовать их, но выходит это с переменным успехом.

«Мы не настаиваем в случаях, если есть подтопление в колодцах, или если человек живет один и у него нет физической или материальной возможности. Каждый случай рассматриваем индивидуально и даем разрешение на установку счетчиков в доме, если нет других оснований. Но мы обязаны при заключении договора предложить его вынести», - подчеркнул он.

Между тем, по его словам, у этой проблемы есть еще один аспект: ежегодно водоканал теряет 5,5 млн. кубометров воды, причем значительная их часть связана с несанкционированным разбором на поливы огородов в частном секторе.

«Мы не видим, куда вода уходит. В дом нас не всегда пускают, в домах собаки живут. И есть логика в том, чтобы счетчик стоял за двором», - резюмировал Андрей Кийко.