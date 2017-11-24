Повышение пенсий откладывается. Возможно, до ноября

Осовременивание пенсий, которого так ждали пожилые люди по всей стране в целом и в Славянске в частности, пока откладывается. Законопроект, так и не ставший законом, возможно, будет рассмотрен парламентом в октябре. В таком случае, считают профильные специалисты, в ноябре пенсионеры получат пенсию уже с учетом нововведений. Об этом рассказал замначальника славянского управления Пенсионного фонда Сергей Скрипниченко.

- Все новости по поводу пенсионной реформы и осовременивания пенсий мы, как и остальные граждане, узнаем из СМИ, - признается заместитель управления. Пока никаких распоряжений по этому поводу не поступало, и не могло поступить, поскольку депутаты так и не приняли соответствующий закон.

Сергей Скрипниченко объясняет, что когда закон закон будет принят, министерство соцполитики разработает программу, по которой будет пересчитываться осовременивание пенсий. Пока об этом речь не идет. Поэтому разговоры о том, что «пенсионный фонд уже все пересчитал, но пока ничего не озвучивает», замначальника называет домыслами.

- Будет программа перерасчета, все пересчитаем. Это делается автоматически, так что задержек не возникнет, - заверил специалист.

Более того, в октябре пенсионеры не увидят даже обычного небольшого повышения выплат, которое происходит с ростом прожиточного минимума. Как оказалось, весь рост был запланирован под реформу. А прожиточный минимум будет пересматриваться в декабре.

Напомним, что одним из своих приоритетов на посту премьер-министра Владимир Гройсман объявил именно пенсионную реформу, заверив, что она пройдет парламент до 1 октября. В случае провала реформы премьер пообещал уйти в отставку. Однако пленарная неделя завершилась, но до пенсионной реформы нардепы так и не добрались.

Теперь людям дают обещание, что реформа обязательно будет принята на следующей пленарной неделе, которая начнется 3 октября. Однако в правительстве не исключают вариант, при котором пенсии пересчитают лишь в ноябре.