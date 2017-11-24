 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Время собирать листья

Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
20 октября 2017 Просмотров: 715 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Останнім часом велика кількість наших громадян, не задовільнившись рівнем доходів на Батьківщині, все частіше направляється «на заробітки» за кордон. Після чого, зрозуміло, стикається з проблемою переведення зароблених коштів додому. Ми вирішили торкнутись цієї проблеми і коротко розповісти про можливі шляхи переказу коштів з-за кордону.

1. Почнемо з поширеного переказу коштів на картковий / поточний рахунок (SWIFT-переказ).

Принципова умова такого переказу – наявність карткового або поточного рахунку в отримувача. За її наявності відправник за кордоном може надіслати кошти з відділення банку, вказавши прізвище та банківські реквізити отримувача. Отримувач коштів в Україні зможе отримати їх через 2-3 банківських дні у відділенні свого банку.

Серед «плюсів» такого переказу – безпечність пересилання коштів.

Серед можливих незручностей та обмежень:

  • отримувачу необхідно відкрити поточний або картковий банківський рахунок. У зв’язку із цим постає питання вибору надійного банку. Повні банківські реквізити необхідно передати відправнику для здійснення відправлення коштів;
  • обмеженість доступу до інформації про тарифи на цю послугу, адже банки за кордоном (як і в Україні) самостійно встановлюють тарифи та можуть інформувати про їх розмір на власний розсуд, на сайті або ж лише під час особистого звернення до відділення;
  • обмеженість доступу до сервісу для наших трудових мігрантів у випадку, якщо їх статус перебування в країні не легалізовано. Відправник зазвичай (в залежності від законодавства країни перебування) також повинен відкрити банківський рахунок.
  • Також не забуваймо, що в багатьох невеличких сільських населених пунктах України фізично можуть бути відсутні відділення будь-яких банків, що може ускладнювати процес отримання коштів.

Крім того, оскільки гроші приходять на рахунок, одержувач буде нести додаткові витрати на зняття коштівв залежності від тарифів банку. В середньому комісія банку за таку операцію може складати від 1 до 2%.

Іноді на форумах можна зустріти пораду «відкрити рахунок за кордоном та переслати одержувачу в Україну карту, щоби мати можливість поповнювати її за межами країни, а кошти знімати у нас». Тут варто зазначити, що часто банки прописують правило: "не передавати картку третім особам". Тобто такий варіант є порушенням і в разі відстеження транзакцій, що викличуть підозри, (наприклад, в один день поповнення і зняття готівки в двох країнах) банк може вжити відповідних заходів.

2. Якщо кошти необхідно отримати терміново, можна скористатись однією з систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram та ін.).

Серед переваг – надійність і швидкість переказу (кошти доступні протягом 10 хв. після відправлення). Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок в банку.

Серед особливостей – заздалегідь необхідно уточнити місцезнаходження пункту обслуговування системи і видачі грошових переказів, щоби адресат мав змогу так само швидко отримати переказ «на руки». Або, як варіант, з’ясувати, чи працює з однією з таких платіжних систем ваш банк, тоді кошти можна буде отримати через касу у відділенні банку.

Що стосується комісії, то при переказі 1000 доларів США доведеться заплатити 25-50 доларів в залежності від системи.  Міжнародні платіжні системи відзначаються доволі високою вартістю комісії.

3. Міжнародний поштовий переказ

У багатьох країнах саме національні поштові оператори - в лідерах за кількістю відправлених міжнародних переказів.

Укрпошта також пропонує послугу відправлення та виплати таких переказів.

Серед «плюсів»:

  • надійність, адже Укрпошта, на відміну від банків, не здійснює ризикованої фінансової діяльності – кредитування тощо;
  • доступність, адже поштові перекази, на відміну від банківських, пересилаються до всіх населених пунктів країни без виключення та виплачуються як у відділеннях поштового зв’язку, так і вдома одержувачам (без додаткової плати);
  • не потрібно відкривати банківський рахунок;
  • термін пересилання міжнародних поштових переказів у великі міста сягає 2-3 годин;
  • термін пересилання міжнародних поштових переказів у села можна співставити із терміном проходження SWIFT-переказу, тобто 2-3 банківських дні.

Серед обмежень - відсутність миттєвих переказів

Особливо відзначаємо наявність унікальної опції - доставка додому (є актуальною, наприклад, для людей похилого віку, яким фізично важко дістатись до поштового чи банківського відділення).

Міжнародні поштові перекази приймаються і виплачуються у валюті в певних відділеннях, перелік яких можна дізнатися на сайті підприємства. В решті відділень – Міжнародний переказ перерахують за курсом ПАТ «Укрпошта» і виплатять в гривнях.

Тариф на відправлення міжнародного поштового переказу з України за кордон становить 2% (на суму від 2000 грн). Щодо тарифів на відправлення поштового переказу із інших країн – з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Укрпошти.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

24 ноября 2017

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

23 ноября 2017

Почему горсовет не помогает полиции

День достоинства и свободы по-славянски

В Славянске стартовало строительство административного центра

Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Интермальчики

22 ноября 2017

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку

Праздник ведической культуры

Эпидемии пока нет

«Молодая семья-2017» живет в Славянске

На Масложире монтируют автономные котлы

Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии

Время собирать листья

Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке

Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»

Также в разделе

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

— 23 ноября 2017 —

Жители Славянска получили возможность добраться до Польши прямым автобусным маршрутом. Первой «ласточкой» востребованного направления стал автобус Торецк-Вроцлав, соединивший Донбасс с одним из самых старейших городов соседнего государства.

Читать далее ⇒

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

— 15 ноября 2017 —

Многие славянцы пенсионного возраста получили в ноябре индивидуальные «письма счастья». Так прозвали в народе обращения Пенсионного фонда по поручению премьер-министра Владимир Гройсмана, сообщающие жителям страны персональный осовремененный размер пенсии и формулу, по которой его рассчитали. Однако в Славянске письма вскрыли неожиданную проблему. Иногда их приносят по адресам, где такие люди не проживают.

Читать далее ⇒

В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

— 1 ноября 2017 —

С 1 января увеличатся расценки на услуги, предоставляемые КП «Славгороводоканал». На этот раз они станут дифференцированными: жители частного сектора будут платить одну цену, жители квартир – другую.

Читать далее ⇒

С нового года учителям поднимут зарплату на 25%

— 26 октября 2017 —

В Славянске 24 октября состоялось выездное заседание комитета ВР по вопросам образования и науки. Кроме его членов, в город прибыл замминистра образования Владимир Ковтунец.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону»

Останнім часом велика кількість наших громадян, не задовільнившись рівнем доходів на Батьківщині, все частіше направляється «на заробітки» за кордон. Після чого, зрозуміло, стикається з проблемою переведення зароблених коштів додому. Ми вирішили торкнутись цієї проблеми і коротко розповісти про можливі шляхи переказу коштів з-за кордону.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Пьяный водитель сбил пешехода

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Интермальчики

Ударились в рельс

Кеноэпопея

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

В «Локомотиве» открылся зал вольной борьбы

«Серебро» Волошина и «бронза» Прыткова

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

24 ноября 2017

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

23 ноября 2017

Почему горсовет не помогает полиции

День достоинства и свободы по-славянски

В Славянске стартовало строительство административного центра

Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Интермальчики

22 ноября 2017

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку

Праздник ведической культуры

Эпидемии пока нет

«Молодая семья-2017» живет в Славянске

На Масложире монтируют автономные котлы

Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии

Время собирать листья

Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке

Парк и бульвар Пушкина превратят в «зеленый ансамбль»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top