Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону

|20 октября 2017
|Просмотров: 715
|
Останнім часом велика кількість наших громадян, не задовільнившись рівнем доходів на Батьківщині, все частіше направляється «на заробітки» за кордон. Після чого, зрозуміло, стикається з проблемою переведення зароблених коштів додому. Ми вирішили торкнутись цієї проблеми і коротко розповісти про можливі шляхи переказу коштів з-за кордону.
1. Почнемо з поширеного переказу коштів на картковий / поточний рахунок (SWIFT-переказ).
Принципова умова такого переказу – наявність карткового або поточного рахунку в отримувача. За її наявності відправник за кордоном може надіслати кошти з відділення банку, вказавши прізвище та банківські реквізити отримувача. Отримувач коштів в Україні зможе отримати їх через 2-3 банківських дні у відділенні свого банку.
Серед «плюсів» такого переказу – безпечність пересилання коштів.
Серед можливих незручностей та обмежень:
Крім того, оскільки гроші приходять на рахунок, одержувач буде нести додаткові витрати на зняття коштівв залежності від тарифів банку. В середньому комісія банку за таку операцію може складати від 1 до 2%.
Іноді на форумах можна зустріти пораду «відкрити рахунок за кордоном та переслати одержувачу в Україну карту, щоби мати можливість поповнювати її за межами країни, а кошти знімати у нас». Тут варто зазначити, що часто банки прописують правило: "не передавати картку третім особам". Тобто такий варіант є порушенням і в разі відстеження транзакцій, що викличуть підозри, (наприклад, в один день поповнення і зняття готівки в двох країнах) банк може вжити відповідних заходів.
2. Якщо кошти необхідно отримати терміново, можна скористатись однією з систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram та ін.).
Серед переваг – надійність і швидкість переказу (кошти доступні протягом 10 хв. після відправлення). Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок в банку.
Серед особливостей – заздалегідь необхідно уточнити місцезнаходження пункту обслуговування системи і видачі грошових переказів, щоби адресат мав змогу так само швидко отримати переказ «на руки». Або, як варіант, з’ясувати, чи працює з однією з таких платіжних систем ваш банк, тоді кошти можна буде отримати через касу у відділенні банку.
Що стосується комісії, то при переказі 1000 доларів США доведеться заплатити 25-50 доларів в залежності від системи. Міжнародні платіжні системи відзначаються доволі високою вартістю комісії.
3. Міжнародний поштовий переказ
У багатьох країнах саме національні поштові оператори - в лідерах за кількістю відправлених міжнародних переказів.
Укрпошта також пропонує послугу відправлення та виплати таких переказів.
Серед «плюсів»:
Серед обмежень - відсутність миттєвих переказів
Особливо відзначаємо наявність унікальної опції - доставка додому (є актуальною, наприклад, для людей похилого віку, яким фізично важко дістатись до поштового чи банківського відділення).
Міжнародні поштові перекази приймаються і виплачуються у валюті в певних відділеннях, перелік яких можна дізнатися на сайті підприємства. В решті відділень – Міжнародний переказ перерахують за курсом ПАТ «Укрпошта» і виплатять в гривнях.
Тариф на відправлення міжнародного поштового переказу з України за кордон становить 2% (на суму від 2000 грн). Щодо тарифів на відправлення поштового переказу із інших країн – з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Укрпошти.
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
— 23 ноября 2017 —
Жители Славянска получили возможность добраться до Польши прямым автобусным маршрутом. Первой «ласточкой» востребованного направления стал автобус Торецк-Вроцлав, соединивший Донбасс с одним из самых старейших городов соседнего государства.
— 15 ноября 2017 —
Многие славянцы пенсионного возраста получили в ноябре индивидуальные «письма счастья». Так прозвали в народе обращения Пенсионного фонда по поручению премьер-министра Владимир Гройсмана, сообщающие жителям страны персональный осовремененный размер пенсии и формулу, по которой его рассчитали. Однако в Славянске письма вскрыли неожиданную проблему. Иногда их приносят по адресам, где такие люди не проживают.
— 1 ноября 2017 —
С 1 января увеличатся расценки на услуги, предоставляемые КП «Славгороводоканал». На этот раз они станут дифференцированными: жители частного сектора будут платить одну цену, жители квартир – другую.
— 26 октября 2017 —
В Славянске 24 октября состоялось выездное заседание комитета ВР по вопросам образования и науки. Кроме его членов, в город прибыл замминистра образования Владимир Ковтунец.
Приветствую, гость! Вход
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону»
Останнім часом велика кількість наших громадян, не задовільнившись рівнем доходів на Батьківщині, все частіше направляється «на заробітки» за кордон. Після чого, зрозуміло, стикається з проблемою переведення зароблених коштів додому. Ми вирішили торкнутись цієї проблеми і коротко розповісти про можливі шляхи переказу коштів з-за кордону.