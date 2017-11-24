Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону

Останнім часом велика кількість наших громадян, не задовільнившись рівнем доходів на Батьківщині, все частіше направляється «на заробітки» за кордон. Після чого, зрозуміло, стикається з проблемою переведення зароблених коштів додому. Ми вирішили торкнутись цієї проблеми і коротко розповісти про можливі шляхи переказу коштів з-за кордону.

1. Почнемо з поширеного переказу коштів на картковий / поточний рахунок (SWIFT-переказ).

Принципова умова такого переказу – наявність карткового або поточного рахунку в отримувача. За її наявності відправник за кордоном може надіслати кошти з відділення банку, вказавши прізвище та банківські реквізити отримувача. Отримувач коштів в Україні зможе отримати їх через 2-3 банківських дні у відділенні свого банку.

Серед «плюсів» такого переказу – безпечність пересилання коштів.

Серед можливих незручностей та обмежень:

отримувачу необхідно відкрити поточний або картковий банківський рахунок. У зв’язку із цим постає питання вибору надійного банку. Повні банківські реквізити необхідно передати відправнику для здійснення відправлення коштів;

обмеженість доступу до інформації про тарифи на цю послугу, адже банки за кордоном (як і в Україні) самостійно встановлюють тарифи та можуть інформувати про їх розмір на власний розсуд, на сайті або ж лише під час особистого звернення до відділення;

обмеженість доступу до сервісу для наших трудових мігрантів у випадку, якщо їх статус перебування в країні не легалізовано. Відправник зазвичай (в залежності від законодавства країни перебування) також повинен відкрити банківський рахунок.

Також не забуваймо, що в багатьох невеличких сільських населених пунктах України фізично можуть бути відсутні відділення будь-яких банків, що може ускладнювати процес отримання коштів.

Крім того, оскільки гроші приходять на рахунок, одержувач буде нести додаткові витрати на зняття коштівв залежності від тарифів банку. В середньому комісія банку за таку операцію може складати від 1 до 2%.

Іноді на форумах можна зустріти пораду «відкрити рахунок за кордоном та переслати одержувачу в Україну карту, щоби мати можливість поповнювати її за межами країни, а кошти знімати у нас». Тут варто зазначити, що часто банки прописують правило: "не передавати картку третім особам". Тобто такий варіант є порушенням і в разі відстеження транзакцій, що викличуть підозри, (наприклад, в один день поповнення і зняття готівки в двох країнах) банк може вжити відповідних заходів.

2. Якщо кошти необхідно отримати терміново, можна скористатись однією з систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram та ін.).

Серед переваг – надійність і швидкість переказу (кошти доступні протягом 10 хв. після відправлення). Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок в банку.

Серед особливостей – заздалегідь необхідно уточнити місцезнаходження пункту обслуговування системи і видачі грошових переказів, щоби адресат мав змогу так само швидко отримати переказ «на руки». Або, як варіант, з’ясувати, чи працює з однією з таких платіжних систем ваш банк, тоді кошти можна буде отримати через касу у відділенні банку.

Що стосується комісії, то при переказі 1000 доларів США доведеться заплатити 25-50 доларів в залежності від системи. Міжнародні платіжні системи відзначаються доволі високою вартістю комісії.

3. Міжнародний поштовий переказ

У багатьох країнах саме національні поштові оператори - в лідерах за кількістю відправлених міжнародних переказів.

Укрпошта також пропонує послугу відправлення та виплати таких переказів.

Серед «плюсів»:

надійність, адже Укрпошта, на відміну від банків, не здійснює ризикованої фінансової діяльності – кредитування тощо;

доступність, адже поштові перекази, на відміну від банківських, пересилаються до всіх населених пунктів країни без виключення та виплачуються як у відділеннях поштового зв’язку, так і вдома одержувачам (без додаткової плати);

не потрібно відкривати банківський рахунок;

термін пересилання міжнародних поштових переказів у великі міста сягає 2-3 годин;

термін пересилання міжнародних поштових переказів у села можна співставити із терміном проходження SWIFT-переказу, тобто 2-3 банківських дні.

Серед обмежень - відсутність миттєвих переказів

Особливо відзначаємо наявність унікальної опції - доставка додому (є актуальною, наприклад, для людей похилого віку, яким фізично важко дістатись до поштового чи банківського відділення).

Міжнародні поштові перекази приймаються і виплачуються у валюті в певних відділеннях, перелік яких можна дізнатися на сайті підприємства. В решті відділень – Міжнародний переказ перерахують за курсом ПАТ «Укрпошта» і виплатять в гривнях.

Тариф на відправлення міжнародного поштового переказу з України за кордон становить 2% (на суму від 2000 грн). Щодо тарифів на відправлення поштового переказу із інших країн – з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Укрпошти.