Как и когда деньги будут ходить за пациентом: в Украине стартовала медицинская реформа

В Украине стартовала медицинская реформа. Парламент запустил ее с третьей попытки. Главным локомотивом реформы стала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, реформа – это Революция достоинства в медицине.

Формально медицина в Украине бесплатная, но все понимают, что на практике это далеко не так. Супрун предложила это признать и установить более честные отношения между пациентами и государством.

Сроки

Сразу отметим, что введение новой модели финансирования будет осуществляться в три этапа, полная реализация реформы запланирована до 2020 года.

В нынешнем году стартует 1-й этап - подготовительный. За это время предполагается ввести новую модель финансирования медпомощи на уровне первичного звена, а также начать благоустройство сети стационаров через создание госпитальных округов.

2-й этап запланирован на 2018-2019 годы. В это время произойдет введение в действие государственного гарантированного объема медпомощи на всех уровнях и начало его финансирования через национального заказчика.

3-й этап наступит в 2020 году. На него запланировано налаживание полноценного функционирования новой системы финансирования здравоохранения.

Постепенно внедрение реформы позволит обеспечить надлежащую социальную защиту граждан, переподготовку медицинских работников, аккумулировать бюджетные средства и привлечь инвестиции для развития и перепрофилирования медицинских учреждений, создать электронные реестры, электронную систему обмена медицинской информацией.

Как это будет работать

На сегодняшний день каждый украинец прикреплен к определенной больнице. Не важно, устраивает вас это или нет, условно бесплатно лечиться вы можете только там. Реформа предлагает тотальный переворот в этом вопросе, и, по сути, запускает рынок. С одной стороны будут продавцы медуслуг, с другой - пациент-покупатель. Пациент получил право выбирать, что ему больше нравится. Государство оплатит врачу этот выбор. В реформе данный принцип называют «деньги ходят за пациентом».

Как это будет работать? Представим, что вы заболели. Обычное сезонное ОРВИ - температура, в горле першит. С этими симптомами вы направляетесь к врачу. Не тому, который всегда был ваш - участковый или семейный. А к любому, который больше нравится. География значения не имеет. Можете выбрать медика в Славянске, можете - в соседнем Краматорске, можете каждый раз кататься в столицу - выбор остается за вами. Главное - заключить с врачом контракт, после чего он начнет лечить. Для вас - бесплатно. За ваш визит государство выплатит ему 370 грн - столько получит медик за каждого пациента. За детей до 5 лет и пожилых людей старше 65-ти плата будет идти в двойном размере. Всех пациентов у врача может быть не более двух тысяч в год. Если врач неважный, и пациентов не будет, денег он не получит. Зато при полном комплекте эскулап имеет возможность заработать до 1 миллиона гривен в год.

Идем дальше. Если болезнь тяжелая, температура под 40 градусов, и сами до поликлиники вы дойти не можете, нужно вызывать «скорую». Неотложную помощь и лекарства для спасения жизни также оплатит государство. В реформе это называется «зеленый пакет». В него войдут неотложная, первичная помощь, лечение детей до 16 лет, ведение беременности и роды, паллиативная помощь в последние дни жизни. «Зеленый пакет» пациент использует бесплатно - за счет налогов, которые уже отдал в государственную казну.

Точно также бесплатным для пациента будет прием узких специалистов по направлению семейного врача. Но если больной решит лечиться самостоятельно, например, сделать компьютерную томографию, сдать анализы или посетить офтальмолога, ему придется платить по прейскуранту.

Скажем фейкам «нет»

Прейскуранта на сегодняшний день нет. Известно, что «красный пакет», который украинцы будут оплачивать из своего кармана, в итоге составят. Но, как обещают в министерстве здравоохранения, не ранее 2020 года.

Принятие реформы всколыхнуло общественность. По просторам интернета стали ходить списки с расценками на медуслуги, которые ошарашат жителей страны после введения новшеств в жизнь. Например, некоторые виды операций в этих списках доходили до 230 тыс. гривен. Банальный аппендицит расценивался в 53 тыс. грн. Этот элемент информационной войны был настолько пугающим, что Минздрав счел своим долгом развенчать мифы.

- С началом медреформы большинство медицинских услуг будут бесплатными для пациента, но платными для государства. Полный список услуг программы медицинских гарантий появится в 2020 году, когда реформа заработает полностью. Министерство здравоохранения опубликует список тарифов на услуги после сбора статистики о том, чем реально, а не на бумаге болеют люди, сбора данных о реальных затратах больниц, оценки бюджета, который будет выделен на программу медицинских гарантий на 2020 год.

Сейчас готовится пилотный проект Минздрава вместе с Национальной академией медицинских наук. Тарифы будет оплачивать больницам государство - именно для того, чтобы у врачей были достойные зарплаты, и эти деньги не платили пациенты, - такая информация размещена на сайте минздрава.

По результатам опроса, на сегодняшний день 90% лекарств жители страны покупают за свой счет. По данным исследования, проведенного в рамках подготовки реформы, каждый второй пациент отказывается от лечения или откладывает его из-за нехватки денег. Поэтому говорить, что медицина станет дорогой, по меньшей мере, некорректно, - считают чиновники из минздрава.

- Реформа вводит новые четкие правила государственного финансирования медицинской системы одинаковые для каждого гражданина. Появится четкий список услуг, которые будут на 100% профинансированы государством: первичная помощь (семейные врачи, терапевты, педиатры); экстренная помощь (резкое ухудшение состояния здоровья, сердечный приступ, инсульт, острый аппендицит, почечная недостаточность, воспаление легких и т.д.); паллиативная помощь - прежде всего, адекватное обезболивание; лечение у узких специалистов по направлению семейного врача и плановое лечение в рамках программы медицинских гарантий. Для каждой медицинской услуги будет определен тариф, который будет больнице оплачивать государство. Объем услуг в рамках программы медицинских гарантий зависит от объема финансирования системы здравоохранения, однако туда войдут все основные услуги, необходимые для качественного лечения - намного больше, чем люди могут получить бесплатно сейчас. Для дорогостоящего лечения, как и сегодня, будут существовать целевые программы, продолжат действовать программы лечения онкологии, гепатитов, СПИДа и других, - обещает Ульяна Супрун.

Потянут ли громады сеть медучреждений

В реформе нет ни слова о закрытии лечебных учреждений или сокращении медперсонала. Но согласно принятому закону с 2020 года государство прекратит медицинские субвенции, и забота о больницах полностью ляжет на плечи местных громад.

По объяснениям чиновников из минздрава, на первом этапе будут заключены договоры со всеми существующими на сегодняшний день медучреждениями. Делается это для того, чтобы никто не остался без медицинской помощи хотя бы на том уровне, который существует сейчас. Но потом произойдет «упорядочение». Маломощные, плохо оснащенные и почти не загруженные больницы либо закроются, либо будут перепрофилированы под реальные потребности людей. Возможно, их превратят в диагностические центры либо хосписы.

Зато, как обещают авторы нововведения, проверенные испытанием больницы кадрово и технически усилят, чтобы помощь, которую они оказывают, стала более качественной. Эта задача также станет заботой местных властей. Громады будут самостоятельно определять, что оставить, что перепрофилировать.

Судя по реформе, хорошие врачи без работы не останутся. Но те, к кому не потянутся люди, вероятно, должны будут искать другую работу. В то же время, семейным врачам, педиатрам и терапевтам можно будет оформить предпринимательскую деятельность и кооперироваться.

Национальная служба здоровья - что это

В минздраве уверены, что денег на проведение реформирования в бюджете хватит. Распоряжаться средствами станет новосозданная Национальная служба здоровья (НСЗУ). При этом средства будут храниться на казначейских счетах, а НСЗУ, по сути, является оператором, который будет заключать контракты на покупку медуслуг и договоры с медучреждениями.

Нацслужба здоровья будет подконтрольна Счетной палате, Государственной аудиторской службе, Национальному антикоррупционному бюро и Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции. Тем не менее, поскольку все средства будут аккумулированы в одних руках, коррупционную составляющую исключать нельзя.

По мнению профильного министерства, НСЗУ будет заключать договор и проверять его исполнение, как любая страховая компания. В случае врачебной ошибки контроль остается за органом, который выдавал лицензию, то есть - за минздравом.

Ничего не меняется?

В целом, медицинская реформа - третье важное решение с начала осенней работы ВР после реформы образования и пенсионной реформы. При этом, медицинскую реформу провести через парламент было значительно труднее, чем ту же пенсионную. Даже после внесения значительных поправок от разных фракций ко второму чтению. Насколько можно судить из публичной активности, политики-«амфибии», имеющие параллельные сферы интересов, до последнего активно отстаивали медицинское лобби.

Другими словами, политический класс в стране, по-прежнему, делится на тех, кто ориентирован на результат, и тех, кто хочет досрочных выборов до того, когда позитивные результаты начнут ощущать граждане Украины. Те, кто говорят, что в ничего не меняется, лукавят. Социально-экономическая ситуация все еще сложная. Но надо признать, что по масштабу системных изменений, несмотря на войну, за последние годы сделано гораздо больше, чем за все предыдущее двадцатилетие.