Еще раз о пенсиях

Потребность в средствах на выплату пенсий в нынешнем месяце составила 217,6 миллиона гривен, сообщила начальник Славянского объединенного управления ПФ Елена Литвиненко.

В связи с повышением пенсий дополнительная потребность в средствах равна 59,7 млн. Итого на выплату октябрьских пенсий потребуется 277,3 миллиона гривен. К настоящему времени профинансировано 259,4 млн гривен.

Общее количество пенсионеров, зарегистрированных в управлении Пенсионного фонда, достигает почти 67 тысяч человек.