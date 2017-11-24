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Еще раз о пенсиях

Антон Скворцов
25 октября 2017 Просмотров: 1047 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Потребность в средствах на выплату пенсий в нынешнем месяце составила 217,6 миллиона гривен, сообщила начальник Славянского объединенного управления ПФ Елена Литвиненко.

В связи с повышением пенсий дополнительная потребность в средствах равна 59,7 млн. Итого на выплату октябрьских пенсий потребуется 277,3 миллиона гривен. К настоящему времени профинансировано 259,4 млн гривен.     

Общее количество пенсионеров, зарегистрированных в управлении Пенсионного фонда, достигает почти 67 тысяч человек.

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Комментарии к статье «Еще раз о пенсиях»

Потребность в средствах на выплату пенсий в нынешнем месяце составила 217,6 миллиона гривен, сообщила начальник Славянского объединенного управления ПФ Елена Литвиненко.

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