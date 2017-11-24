С нового года учителям поднимут зарплату на 25%

В Славянске 24 октября состоялось выездное заседание комитета ВР по вопросам образования и науки. Кроме его членов, в город прибыл замминистра образования Владимир Ковтунец.

Заседание состоялось в главном корпусе ДГПУ. На встречу пригласили не только преподавателей вуза, но также школьных учителей и дошкольных педагогов. Мероприятие, назначенное на 17:30, началось намного позже. В итоге закончилось оно в девятом часу вечера, и до окончания досидели не все.

Главное, чего ждали работники образовательной сферы, - прямого диалога с высоким начальством. Присутствовавшие надеялись, что основную массу времени посвятят ответам на накопившиеся у педагогов вопросы. Но, как в телевизионном шоу, этот момент оставили «на закуску». В итоге, временной лимит был исчерпан гораздо раньше, чем интерес собравшихся.

Зато с докладами успели выступить замгородского головы Виктор Воропаев, ректор ДГПУ Светлана Омельченко, начальник гороо Игорь Рублевский, депутаты и учителя-переселенцы. Когда безграничное терпение сидящих в зале педагогов заканчивалось, они начинали аплодировать.

Кроме набора банальностей о том, что «учитель формирует будущее страны», «реформа - это закон возможностей», «дети должны иметь перспективу в Украине», обсудили статью №7 нового закона об образовании. Именно она, напомним, вызвала наибольший ажиотаж и стала предметом разбирательств на уровне ООН и ПАСЕ.

По мнению первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам образования Александра Спиваковского, закон не запрещает языки нацменьшинств, а наоборот, дает возможность детям вырасти в системе билингвизма.

- Если сын Петрова не знает государственного языка, а сын Иванова, кроме русского, знает еще и украинский, - у кого больше шансов стать востребованным на рыке труда? - задал риторический вопрос народный депутат.

Впрочем, с этим мнением никто не спорил. А, судя по отчету Игоря Рублевского, в славянских школах проблем с переходом русскоязычных школ на преподавание на украинском языке вообще не возникает.

Когда дошли до ответов на вопросы, анонсированные, как «острый диалог и обмен мнениями», задать их удалось далеко не всем желающим. Достаточно долго выслушивали преподавателей вуза, выяснявших, почему убрали из образовательной программы «историю педагогики» и куда делать специальность «социальный педагог». Как объяснил замминистра, на эту специальность не поступил госзаказ. Хотя, как показывает практика, она на сегодняшний день является достаточно востребованной.

Работников детских садов интересовало, почему их зарплату не уравнивают с учительской. Владимир Ковтунец пообещал, что эту диспропорцию устранят. Правда, делать это придется за средства местного бюджета. Кстати, высокие гости анонсировали повышение зарплаты учителям в школах на 25%. Это радостное событие должно произойти с 1 января 2018 года.

Один из прозвучавших вопросов касался участия учителей в обсуждении школьных учебников. В будущем, пообещал замминистра, так оно и будет. Но пока все останется на сегодняшнем уровне.

Что касается преференций для выпускников из неподконтрольных территорий, поступающих в украинские вузы, их льготы также не изменятся. Вступительная кампания-2018 для них не будет отличаться от минувшей.

Окончилась встреча на мажорной ноте. Грамотами от комитета ВР по образованию и науке наградили коллектив ДГПУ, доцента кафедры музыки ДГПУ Виталия Чепигу, учителей ООШ №15 Аллу Егорову и ООШ №5 Наталью Тесленко.