Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

Многие славянцы пенсионного возраста получили в ноябре индивидуальные «письма счастья». Так прозвали в народе обращения Пенсионного фонда по поручению премьер-министра Владимир Гройсмана, сообщающие жителям страны персональный осовремененный размер пенсии и формулу, по которой его рассчитали. Однако в Славянске письма вскрыли неожиданную проблему. Иногда их приносят по адресам, где такие люди не проживают.

«В своем почтовом ящике я нашла «письмо счастья» на незнакомое имя. Такого человека в нашей семье нет. Но пенсия у него, как сообщает документ, 7 тыс. 142 грн. Это что же получается, если он зарегистрирован по моему адресу, так мне и субсидию не начислят?» С такой проблемой обратилась в редакцию читательница Лидия Сушко.

«Мой переулок даже таксисты не всегда находят. Поверить в то, что какой-то переселенец гулял по городу, увидел незнакомый адрес, пошел и назвал его в качестве временной регистрации, я не могу. Каким же образом мне пришло «письмо счастья?», - рассуждает читательница Раиса Безвесильная.

Следует заметить, что их обращения - далеко не единичные. Славянцы быстро догадались, что письма приходят на имя людей, являющихся псевдопереселенцами с неподконтрольных территорий. Но кто без ведома хозяев зарегистрировал их по конкретным адресам? Как теперь быть с субсидией? Эти вопросы стали для славянцев, попавших в подобную ситуацию, первоочередными.

Начальник Славянского УСЗН Елена Алехина объяснила, что в последнее время управление сталкивается с этой проблемой часто. По ее словам, с подачи УСЗН открыто два уголовных дела по поводу незаконной регистрации переселенцев.

- Если вы получили такое письмо на имя человека, который по вашему адресу не зарегистрирован, приносите его в управление, в кабинет №4. Этот переселенец будет лишен пенсии и соцвыплат на полгода, - объясняет она.

Что касается субсидий, на их размер, обещает начальник УСЗН, «липовая» регистрация временно перемещенных лиц не повлияет.

Другой вопрос, каким образом переселенцам удается регистрироваться по адресам, хозяева которых об этом ничего не знают. В УСЗН считают, что иногда адрес могут назвать, что называется «от фонаря», - увидев табличку с названием улицы и дома. Но такое объяснение удовлетворяет не всех славянцев.

- У нас по соседству находится разрушенный дом, в котором никто не живет. На его адрес пришло 4 таких письма. То есть там зарегистрированы 4 переселенца-пенсионера. Как же так получилось? Неужели не было ни одной проверки, и никто из соответствующих служб не выяснил, что жить там физически невозможно? - недоумевают славянцы, видя в проблеме коррупционную составляющую. Однако адрес дома при этом не называют.

Надо полагать, что проблема имеет гораздо большие масштабы, чем известно на сегодняшний день. Ведь в Славянске зарегистрированы более 40 тысяч переселенцев. На самом деле, судя по количеству детей из категории ВПЛ в садиках и школах, реально в городе проживают 12-15 тыс. внутренне перемещенных лиц. Где нашли регистрацию остальные? Вы уверены, что не по вашему адресу?