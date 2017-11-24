Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

|23 ноября 2017
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Жители Славянска получили возможность добраться до Польши прямым автобусным маршрутом. Первой «ласточкой» востребованного направления стал автобус Торецк-Вроцлав, соединивший Донбасс с одним из самых старейших городов соседнего государства.
Продолжительность поездки составляет около 34 часов. Из Славянска, начиная с 21 ноября, автобус отправляется по вторникам в 9:20. В польский Вроцлав прибывает по средам, ориентировочно в 19:30 (точное время зависит от скорости прохождения таможни). Из Вроцлава автобус отправляется вечером по четвергам, в города Донецкой области прибывает утром каждую субботу.
Автобус следует через Изюм, Харьков, Полтаву, Киев, Ровно, Львов, Жешув, Краков, Катовице. Стоимость билета до Вроцлава - около 1700 грн. До Кракова можно добраться за 1300 гривен.
Интересно, что автобус «Киев-Вроцлав» довозит пассажиров до польского города за 621 грн. Даже если прибавить к этой цене стоимость железнодорожного билета из Славянска до украинской столицы, это будет гораздо дешевле беспересадочного автобусного рейса.
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• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
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23 ноября 2017
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• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
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• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
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• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
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Жители Славянска получили возможность добраться до Польши прямым автобусным маршрутом. Первой «ласточкой» востребованного направления стал автобус Торецк-Вроцлав, соединивший Донбасс с одним из самых старейших городов соседнего государства.