БТИ просит финпомощь

|4 января 2018
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Директор БТИ Валерий Бондаренко обратился к руководству города с просьбой оказать финансовую помощью в связи с тяжелым экономическим положением предприятия.
Поддержка необходима хотя бы в первом квартале. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо порядка 100 тысяч гривен.
Также он сообщил, что с целью дальнейшего выравнивания положения бюро пересматривает тарифы на свои услуги.
4 января 2018
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4 января 2018
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• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
• Итоги года: спортивные события и достижения-2017
• Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату
• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
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Директор БТИ Валерий Бондаренко обратился к руководству города с просьбой оказать финансовую помощью в связи с тяжелым экономическим положением предприятия.