 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

БТИ просит финпомощь

Антон Скворцов
4 января 2018 Просмотров: 152 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Директор БТИ Валерий Бондаренко сообщил о сложном экономическом положении предприятия.

Директор БТИ Валерий Бондаренко обратился к руководству города с просьбой оказать финансовую помощью в связи с тяжелым экономическим положением предприятия.

Поддержка необходима хотя бы в первом квартале. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо порядка 100 тысяч гривен. 

Также он сообщил, что с целью дальнейшего выравнивания положения бюро пересматривает тарифы на свои услуги.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

БТИ просит финпомощь

Почему 1 января не вывезли мусор

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф

Рожденная быть первой

3 января 2018

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

Также в разделе

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

— 23 ноября 2017 —

Жители Славянска получили возможность добраться до Польши прямым автобусным маршрутом. Первой «ласточкой» востребованного направления стал автобус Торецк-Вроцлав, соединивший Донбасс с одним из самых старейших городов соседнего государства.

Читать далее ⇒

Кто виноват и что делать, если по вашему адресу зарегистрированы посторонние

— 15 ноября 2017 —

Многие славянцы пенсионного возраста получили в ноябре индивидуальные «письма счастья». Так прозвали в народе обращения Пенсионного фонда по поручению премьер-министра Владимир Гройсмана, сообщающие жителям страны персональный осовремененный размер пенсии и формулу, по которой его рассчитали. Однако в Славянске письма вскрыли неожиданную проблему. Иногда их приносят по адресам, где такие люди не проживают.

Читать далее ⇒

В новом году «Славгорводоканал» повышает тарифы

— 1 ноября 2017 —

С 1 января увеличатся расценки на услуги, предоставляемые КП «Славгороводоканал». На этот раз они станут дифференцированными: жители частного сектора будут платить одну цену, жители квартир – другую.

Читать далее ⇒

С нового года учителям поднимут зарплату на 25%

— 26 октября 2017 —

В Славянске 24 октября состоялось выездное заседание комитета ВР по вопросам образования и науки. Кроме его членов, в город прибыл замминистра образования Владимир Ковтунец.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «БТИ просит финпомощь»

Директор БТИ Валерий Бондаренко обратился к руководству города с просьбой оказать финансовую помощью в связи с тяжелым экономическим положением предприятия.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

Кормить славянских школьников станут лучше

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За год - более 3000 нарушений ПДД

В деле Штепы уволился пятый судья

Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Пересоили

Канский фестиваль

Хью ли нового ждать...

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

За год - более 3000 нарушений ПДД

Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе

Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты

Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет

В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко

Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания

В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры

Эволюция елочных игрушек

Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа

Кормить славянских школьников станут лучше

БТИ просит финпомощь

Почему 1 января не вывезли мусор

Юным спортсменам подарили новое снаряжение

В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф

Рожденная быть первой

3 января 2018

Итоги года: спортивные события и достижения-2017

Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату

Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка

Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют

Активисты отстояли новую надпись на памятнике

1 января 2018

В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей

Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок

Почему Славянску не дали мусоровозы

На фильтровальной достраивают новые резервуары

В деле Штепы уволился пятый судья

До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек

Славянского район уже с бюджетом-2018

Льготы на проезд могут оставить только славянцам

В Славянске появился Бюджет участия

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top