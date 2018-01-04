БТИ просит финпомощь

— 15 ноября 2017 —

Многие славянцы пенсионного возраста получили в ноябре индивидуальные «письма счастья». Так прозвали в народе обращения Пенсионного фонда по поручению премьер-министра Владимир Гройсмана, сообщающие жителям страны персональный осовремененный размер пенсии и формулу, по которой его рассчитали. Однако в Славянске письма вскрыли неожиданную проблему. Иногда их приносят по адресам, где такие люди не проживают.

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