Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»

Наступление нового года, кроме праздничной суеты, вызвало большую тревогу среди работающих славянских пенсионеров. Практически каждый из них хотя бы раз слышал новость о том, что в 2018-м придется выбирать: либо пенсия, либо зарплата. В каком конкретно законе зафиксирована эта норма и когда вступит в силу, люди, обратившиеся в «ТВ плюс», не знают. Но почему-то уверены, что перед выбором их поставят с 1 марта.

Эти слухи развеяли в пенсионном фонде. Заместитель Славянского объединенного управления ПФ Сергей Скрипниченко объяснил, что такая норма отсутствует как в законе о пенсионной реформе, так и в законе о государственном бюджете на 2018 год.

- Наоборот, пенсионная реформа позволила работающим пенсионерам не платить 15-процентный налог с пенсии. Соответственно их доходы увеличились. Ни в каких других нормативных актах я не встречал норму «пенсия или зарплата».

Откуда «растут ноги у слухов», предположить нетрудно. Скорее всего, речь идет об интервью министра социальной политики Андрея Ревы, которое он дал осенью минувшего года. «Во всем мире действует правило - или пенсия, или зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило: или ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Или ты идешь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь», - заявил министр.

Но интервью члена правительства, уже прославившегося скандальными высказываниями, например, о том, что украинцы живут плохо, потому что много едят, не имеет силы закона. Причем, даже Рева ратует за введение данной формулы не сразу, а потом - «когда пенсия станет достаточной».

Так что, объясняет Сергей Скрипниченко, работающим пенсионерам волноваться не о чем. По крайней мере, на сегодняшний день.