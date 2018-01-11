Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать

Еще одно нововведение, вступившее в силу с 1 января 2018 года, регламентируется ЗУ «О государственной помощи семьям с детьми». Речь в нем идет о семьях, в которых дети потеряли одного из кормильцев. Теперь матери либо отцы, из-за смерти второй половины самостоятельно воспитывающие детей, имеют право выбирать, какой вид социальной помощи они будут получать.

Согласно законодательству, эта категория населения может рассчитывать на один из следующих видов государственной помощи. К ним относятся пенсия по утрате кормильца; социальная пенсия; помощь на детей одиноким матерям (отцам) в случае смерти одного из родителей; государственная социальная помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренная ЗУ «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью».

Как рассказала заместитель начальника отдела соцпомощи УСЗН Юлия Пересада, два первых вида пенсий назначает и выплачивает пенсионный фонд. В ведении управления соцзащиты остаются помощь одиноким родителям и помощь ребенку. Первая назначается на 6 месяцев с учетом доходов семьи. Вторая назначается до достижения ребенком 18-летнего или 23-летнего (если он является студентом очной формы обучения) возраста. Размер доходов при этом роли не играет. Размер этого вида помощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января на 1 ребенка будут выплачивать 1452 грн, на двоих детей - 1742 грн, на троих и более - 2178 грн. С 1 декабря размер пособия составит 1497 грн, 1796 грн и 2245,5 грн соответственно.