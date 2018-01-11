Снижение норм означает уменьшение субсидии

Согласно постановлению Кабмина №409 от 6.08.2014 г. «Об установлении государственных социальных стандартов...», с 1 января 2018 г. снизились нормы потребления электроэнергии, на которые назначается субсидия. Все киловатты, которые субсидианты используют сверх нормы,придется оплачивать по более высокому тарифу.

Об этом рассказала замначальника славянского УСЗН Екатерина Пасечник.

Социальные нормы снизились на 20 кВт. Таким образом, если ранее на семью полагалось 130 льготных киловатт, теперь придется укладываться в 110 кВт. Тем, у кого социальная субсидируемая норма потребления была 120 кВт, придется укладываться в 100. Для тех, кому полагалось 90 льготных киловатт, их осталось 70. Все, что будет «накручено» сверх нормы, славянцам придется оплачивать по полному тарифу.

Как объясняет Екатерина Пасечник, размер обязательного платежа при этом не увеличится. Хотя сама субсидия уменьшится на 33 грн 60 копеек. Ее обновленный размер субсидианты узнают в конце января. Каким именно образом УСЗН разошлет 26 тысяч уведомлений, пока не решено. Возможно, на помощь придут квартальные комитеты и коммунальные службы.