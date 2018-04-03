Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году

Еще одним проектом решения, за который депутатам предстоит проголосовать 6 апреля, стала реорганизации городского коммунального учреждения «Центр первичной медико-санитарной помощи» в коммунальное некоммерческое предприятие с тем же названием.

Начальник отдела здравоохранения Елена Джим объяснила, что новшество связано с внедрением новой модели финансирования медицины – обязательным условием его получения является изменение статуса медучреждения. Распоряжение Кабмина о внедрении концепции реформирования системы здравоохранения предписывает, что их финансирование будет осуществлять недавно созданная Национальная служба здоровья Украины. Проводиться оно будет на основе договоров, которые начнут заключать, со второго полугодия текущего года. Если до конца этого года служба будет работать со всеми профильными юрлицами, то со следующего года – только с коммунальными предприятиями.

По сути, для пациентов не изменится ровным счетом ничего, подчеркивает Елена Джим: все десять амбулаторий, входящие в состав Центра, будут работать по-прежнему. Изменится только схема финансирования. Согласно ей, уже в этом году семейные врачи начнут получать зарплату в зависимости от количества сопровождаемых пациентов.