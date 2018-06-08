Должники лишились телевизора

Одна из таких семей проживает на бульваре Пушкина. За воду (наверное, как и за другие коммунальные услуги) жильцы не платили на протяжении нескольких лет. Исчерпав все методы воздействия, администрация водоканала была вынуждена подать в суд, который вынес решение о взыскании с неплательщиков 6,8 тысячи гривен. Впрочем, исполнять решение суда жильцы не спешили.

Ввиду тупиковой ситуации в дело вмешались сотрудники исполнительной службы. Совместно с представителями водоканала они 16 мая нанесли неплательщикам визит, целью которого было изъятие имущества. Ценных вещей в квартире почти не оказалось. Единственным предметом быта, который имеет хоть какую-то ликвидность, оказался телевизор. С ним жильцам пришлось расстаться. Теперь он подлежит реализации, средства от которой пойдут на оплату долга.