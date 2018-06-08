Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

|8 июня 2018
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В ночь с 30 на 31 мая жители Славкурорта и Карповки остались без электричества из-за долгов "Укрпрофздравницы" перед областной энергоснабжающей компанией. Возмущенные граждане пришли в местное представительство ДТЭК, чтобы потребовать разъяснений.
Первым на ситуацию отреагировал мэр Славянска Вадим Лях. Утром 31 мая он собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что считает действия ДТЭК неправомерными. Градоначальник заявил о намерении оспаривать их в судебном порядке, для чего попросил жителей Славкурорта написать коллективное обращение. Как стало известно журналистам "ТВ плюс", на сегодняшний день такое письмо комитетом микрорайона уже направлено. Готовность судиться с энергетиками Вадим Лях подтвердил на аппаратном совещании 4 июня.
Возвращаясь к событиям 31 мая, сообщим, что после встречи с мэром инициативная группа мкр-на Славкурорт отправилась на ул. Льва Толстого, где расположен местный офис компании ДТЭК. В акции участвовали около 40 человек, часть предъявляемых ими требований содержали спешно написанные плакаты. За ответами люди обратились к начальнице Центра обслуживания абонентов Виктории Цымбал. Сначала сотрудницу просили выйти "к народу", а когда та отказалась, вошли в кабинет сами.
Конструктивного диалога, нужно сказать, у сторон не получилось: митингующим мешали эмоции, начальнице ЦОКа - опасение, что ее комментарий неверно передадут журналисты. В конечном итоге, не получив удовлетворительного ответа, люди ушли.
По словам председателя комитета микрорайона Славкурорт Любови Ушкало, отключений электроэнергии после этого не было, однако люди продолжают ожидать их в любой момент, ведь финансовый конфликт между ДТЭК и "Укрпрофздравницей" пока не имеет разрешения, и влиять на его участников город, похоже, не может. По техническим причинам втянутыми в этот конфликт оказываются рядовые абоненты, объекты торговли и другие частные предприятия, которые свои договорные обязательства перед энергоснабжающей компанией выполняют.
Понимая, что настоящий спор за коммунальные долги здравницы идет не на городском уровне, жители Славкурорта активно "нагружают" горячую правительственную линию просьбами вмешаться в ситуацию. В случае игнорирования проблемы и возможных повторных отключений горожане собираются переходить к публичным формам протеста - акциям и пикетам.
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Комментарии к статье «Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт »
В ночь с 30 на 31 мая жители Славкурорта и Карповки остались без электричества из-за долгов "Укрпрофздравницы" перед областной энергоснабжающей компанией. Возмущенные граждане пришли в местное представительство ДТЭК, чтобы потребовать разъяснений.