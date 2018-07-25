Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Перерасчет субсидий, связанный с увеличением тарифа на обслуживание жилья, будет произведен автоматически. Приходить для этого в управление соцзащиты гражданам не нужно.

Эту информацию на аппаратном совещании озвучила начальник УСЗН Елена Алехина. По ее словам, перерасчет будет произведен после того, как жэки подадут новые тарифы по каждому дому. Даже если это будет сделано не сразу, новый размер субсидий все равно пойдет с момента подорожания, то есть с 18 июля.

Также Елена Алехина подчеркнула, что задержек с получением пособий на сегодняшний день нет.