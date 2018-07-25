|25 июля 2018
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Перерасчет субсидий, связанный с увеличением тарифа на обслуживание жилья, будет произведен автоматически. Приходить для этого в управление соцзащиты гражданам не нужно.
Эту информацию на аппаратном совещании озвучила начальник УСЗН Елена Алехина. По ее словам, перерасчет будет произведен после того, как жэки подадут новые тарифы по каждому дому. Даже если это будет сделано не сразу, новый размер субсидий все равно пойдет с момента подорожания, то есть с 18 июля.
Также Елена Алехина подчеркнула, что задержек с получением пособий на сегодняшний день нет.
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• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
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• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
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• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
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• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
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• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
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• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
• Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
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Комментарии к статье «Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически»
Перерасчет субсидий, связанный с увеличением тарифа на обслуживание жилья, будет произведен автоматически. Приходить для этого в управление соцзащиты гражданам не нужно.