С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

«В июле нам принесли две платежки: с 1 по 18-е число и с 19-го до конца месяца. Вторая была уже по новым тарифам. Но позже оказалось, что тарифы подорожали только с 3 августа. Почему же нам насчитали больше уже в июле?», - спрашивает читательница Галина Бабий.

Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Секлецов объяснил, что решение о повышении тарифов на обслуживание жилья исполком действительно принял 18 июля. В силу оно вступало с момента публикации, то есть, с 19 числа. Однако, потом выяснилось, что новые тарифы вводятся с 3 августа - через две недели после их принятия. Объяснений, почему так произошло, журналисты не услышали.

Однако славянцы оказались в выгоде. Жэки пересчитали оплату за август с учетом переплаченного за июль. Поэтому квитанция за август оказалась гораздо меньше той, что потребители увидят в сентябре. По сути, оплачивать услуги жэков по-новому жители многоэтажного сектора начнут с первого месяца осени.