С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

|13 сентября 2018
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С какого числа в Славянске подорожали тарифы за обслуживание жилья? С таким вопросом в редакцию «ТВ плюс» обращаются жители многоквартирных домов.
«В июле нам принесли две платежки: с 1 по 18-е число и с 19-го до конца месяца. Вторая была уже по новым тарифам. Но позже оказалось, что тарифы подорожали только с 3 августа. Почему же нам насчитали больше уже в июле?», - спрашивает читательница Галина Бабий.
Заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Секлецов объяснил, что решение о повышении тарифов на обслуживание жилья исполком действительно принял 18 июля. В силу оно вступало с момента публикации, то есть, с 19 числа. Однако, потом выяснилось, что новые тарифы вводятся с 3 августа - через две недели после их принятия. Объяснений, почему так произошло, журналисты не услышали.
Однако славянцы оказались в выгоде. Жэки пересчитали оплату за август с учетом переплаченного за июль. Поэтому квитанция за август оказалась гораздо меньше той, что потребители увидят в сентябре. По сути, оплачивать услуги жэков по-новому жители многоэтажного сектора начнут с первого месяца осени.
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12 сентября 2018
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• «Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит
• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
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• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
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• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
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• В Славянске набирает популярность велосипедное движение
• Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города
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С какого числа в Славянске подорожали тарифы за обслуживание жилья? С таким вопросом в редакцию «ТВ плюс» обращаются жители многоквартирных домов.