Отопительный сезон в центральной районной больнице под угрозой срыва

Механизм или желание

Как доложил главный врач Славянской ЦРЛ Александр Беланов, на сегодняшний день учреждение не смогло провести тендер на услугу газоснабжения в предстоящем отопительном сезоне. Причиной такой ситуации он назвал отсутствие средств. За ними больница обращалась в Николаевский горсовет, на землях которого расположена больница. Положительного результата переписка не принесла.

Прокомментировать создавшуюся ситуацию попросили присутствовавшую на коллегии главу Николаевского горсовета Елену Цикунову. Ее объяснения свелись к тому, что механизм перераспределения государственных субвенций на энергоносители объектов здравоохранения до конца не ясен, и сейчас чиновники консультируются с профильным министерством. В то же время, по информации Елены Цикуновой, субвенция за оказание медицинских услуг распределена полностью.

Аргументация руководителя Николаевской ОТГ показалась коллегии неубедительной. В частности, начальник финуправления Славянской РГА Ирина Петрова обратила внимание, на то, что для покрытия потребностей больницы в средствах на отопление у Николаевки достаточно собственных финансовых резервов. Со своей стороны Елена Цикунова сообщила, что свободные остатки средств уже израсходованы на зарплату работникам системы образования. Прения по проблемному вопросу прекратил председатель Славянской райгосадминистарции Евгений Данилюк, постановивший провести на текущей неделе расширенное рабочее совещание, на котором будет определен механизм финансирования ЦРЛ Николаевским городским советом.

В остальном – без сбоев

Общую ситуацию с подготовкой района к грядущему отопительному сезону осветил начальник районного отдела ЖКХ Артем Матяшов. Согласно его доклада, по состоянию на 1 сентября бюджетные учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к зимнему сезону на 88%. Запас твердого топлива по сельским и поселковым советам, как прозвучало, создан на уровне 83,4 %. С такой информацией не согласились некоторые руководители местных советов, указавшие, что отапливаемые дровами школы запас топлива пока не получили. Как объяснила представитель районного отдела образования, задержка связана с тем, что для определения поставщика дров пришлось проводить дополнительный тендер, и это несколько затянуло процесс. По достигнутой договоренности, к началу октября в школьные котельные завезут не менее 80 % требующегося количества дров.

Завершив с подготовкой к зиме, коллегия перешла к изучению итогов жатвы и хода проведения осенне-полевых работ. По данному пункту выступал начальник отдела агропромышленного развития Славянской РГА Виктор Погребной. Не останавливаясь на первой части доклада, содержание которой мы публиковали в № 32 «ТВ плюс», отметим, что в настоящее время на сельхозугодьях района продолжается уборка прополочных культур. В частности подсолнечник убран на площади 7,6 тыс. га, что составляет 54% от прогноза. Текущий показатель валового сбора этой культуры – 13,8 тыс. т, урожайность – 18 ц/га.

Что касается задела под урожай следующего года, то для посева фермеры планируют использовать площадь в 15, 2 тыс. га, из них 14,8 тыс. га займет пшеница, 100 га – рожь, 230 га – ячмень. Подготовка почвы для сева озимых культур, по состоянию на 17 сентября, составляет 94 %. На эту же дату определены и объемы уже засеянной озимыми площади – 3,8 тыс. га, то есть почти четверть от намеченного плана.