|8 ноября 2018
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Местные перевозчики обратились к городским властям с требованием повысить цену на проезд в общественном транспорте. С такой инициативой выступили КП «Славянское троллейбусное управление», ЧП «Слав-Транс», ФЛП Яцура, ООО «Фортуна».
Проект решения исполкома об увеличении стоимости уже появился на сайте городского совета. Согласно ему, проезд в троллейбусе будет стоить 4 грн, в маршрутном автобусе - 6 грн.
Информацию о грядущем подорожании подтвердил и городской голова. По его словам, тарифы на проезд поднялись в соседних городах, поэтому в Славянске это тоже произойдет после соблюдения всех процедурных норм. По словам мэра - «через месяц-два».
Отметим, что общественные слушания по данному вопросу намечены на 20 декабря.
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• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
1 ноября 2018
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Комментарии к статье «Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени»
Местные перевозчики обратились к городским властям с требованием повысить цену на проезд в общественном транспорте. С такой инициативой выступили КП «Славянское троллейбусное управление», ЧП «Слав-Транс», ФЛП Яцура, ООО «Фортуна».