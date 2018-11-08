Подорожание проезда в общественном транспорте - лишь вопрос времени

Местные перевозчики обратились к городским властям с требованием повысить цену на проезд в общественном транспорте. С такой инициативой выступили КП «Славянское троллейбусное управление», ЧП «Слав-Транс», ФЛП Яцура, ООО «Фортуна».

Проект решения исполкома об увеличении стоимости уже появился на сайте городского совета. Согласно ему, проезд в троллейбусе будет стоить 4 грн, в маршрутном автобусе - 6 грн.

Информацию о грядущем подорожании подтвердил и городской голова. По его словам, тарифы на проезд поднялись в соседних городах, поэтому в Славянске это тоже произойдет после соблюдения всех процедурных норм. По словам мэра - «через месяц-два».

Отметим, что общественные слушания по данному вопросу намечены на 20 декабря.