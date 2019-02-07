Сользавод ждет перезагрузку

Это решение, как объяснил мэр, созрело в связи с тем, что создание индустриальных парков не урегулировано законодательно. Поэтому в прифронтовом городе завлечь серьезных инвесторов они не смогут.

В то же время, производство соли при современных технологиях наверняка станет востребованным бизнесом. Ведь сейчас в Украину поступает продукция из Беларуси, и значит, славянская соль может попробовать вновь завоевать рынок.

- Даже если правительство не пойдет нам навстречу, мы будем искать другие площадки. Место для мини-завода найдется. И заинтересованные жители города у нас тоже есть, - говорит Вадим Лях.

В связи с этим градоначальник распорядился начать проверку того, кто и на каких основаниях занимается выкачкой ресурсов из скважин. Причем, речь пойдет не только о рассольных, но и водяных скважинах. По мнению мэра, этот вопрос в городе не урегулирован, а за пользование недрами нужно платить деньги в местную казну.