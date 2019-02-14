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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского

Светлана Вьюниченко
14 февраля 2019 Просмотров: 97 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Платежки за отопление, которые славянцы получили в феврале нынешнего года, неприятно удивили горожан. У многих возникли вопросы, почему насчитанная сумма заметно превысила ту, которую граждане заплатили месяцем ранее.

С такими вопросами люди стали обращаться в СМИ и к местным властям. Поэтому разъяснить ситуацию городской голова Вадим Лях пригласил заместителя директора по экономике ПЕ «Славянсктеплосеть» Екатерину Соловьеву (на фото).

По ее словам, разницу почувствовали жители многоэтажных домов, не оснащенных приборами учета. Как выяснилось, тариф за один квадратный метр отапливаемой площади равен 36,11 гривен. Он не менялся с 2016 года. Однако изменения были внесены в систему расчета стоимости отопления «квадрата». Согласно действующему законодательству, в домах, не оборудованных счетчиками, для этого применяется специальный коэффициент  Он, в свою очередь, рассчитывается, исходя из температуры воздуха за окном и длительности отопительного сезона. 

В Славянске отопительный сезон насчитывает176 суток. Этот норматив устанавливает местная власть. Еще один норматив - температурный - спускается «свыше». Он равен -0,5 С. Ежедневно из Бахмута, где расположена  метеостанция, теплосети сообщают среднесуточную температуру по Славянску. В итоге выводится средняя температура за месяц. Если она превышает норматив, соответственно, увеличивается и коэффициент.  

Например, в январе среднемесячная температура составила -3,4С. В декабре было значительно теплее. Это и прочувствовали граждане, получив платежки. Так, на квартире в 60 км м разница составила приблизительно 196 грн.  

Жители домов с приборами учета тепла этих колебаний не замечают. Поэтому город намерен как можно быстрее оборудовать многоэтажки общедомовыми счетчиками. 

По словам мэра, на сегодняшний день счетчики имеются приблизительно на 40% домов. Более 200 многоэтажек ждут приборов учета. На нынешний год за деньги местного бюджета запланирована покупка приборов учета для 100 домов. В первую очередь, их будут устанавливать на 9-этажки, чтобы охватить большее количество населения. 

Если к цене счетчика приплюсовать стоимость проекта установки и саму установку, это потребует более 14 млн гривен. Мэр назвал эту сумму неподъемной. 

- Мы будем искать другие пути. Например, город покупает прибор учета, а установка осуществляется за счет жителей. Еще один вариант можем предложить для ОСМД. Там жильцы имеют возможность приобрести счетчик по системе взносов. - говорит Вадим Лях. 

Добавим, что в 2008 году, когда в Славянске активно устанавливались счетчики тепловой энергии, это делалось исключительно за средства жителей многоэтажных домов.

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Комментарии к статье «Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского»

Платежки за отопление, которые славянцы получили в феврале нынешнего года, неприятно удивили горожан. У многих возникли вопросы, почему насчитанная сумма заметно превысила ту, которую граждане заплатили месяцем ранее.

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