В Славянске стало почти на 300 безработных больше

|21 февраля 2019
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Несколько дней назад трудовой коллектив ООО "СФС Трейд" (больше известного в городе как «масложир» или «Славолия») пикетировал предприятие, задолжавшее им 3,4 млн грн. Не добившись справедливости от нынешнего собственника, люди обратились к руководству города . На встречу мэра с инициативной группой, состоявшуюся 18 февраля, были приглашены представители прокуратуры, инспекции по труду, УСЗН, службы занятости и других структур.
Со слов работников, последний раз деньги они получили в декабре прошлого года. Выплатив сотрудникам аванс, руководство предприятия объявило, что перспектив обеспечить их работой и, соответственно, зарплатой на будущее нет. В связи с этим людям порекомендовали увольняться по соглашению сторон. В январе 2019-го заявление написали 285 человек. Однако ни расчетных, ни зарплаты за декабрь и январь, вопреки обещаниям администрации и трудовому кодексу, они не получили.
Подтвердил это и директор ООО "СФС Трейд" Константин Сокол. Он рассказал, что имущество предприятия пребывает в банковских спорах с прежним собственником, из-за чего поставщики перестали давать комбинату сырье на переработку. Сейчас, по его словам, на заводе осталось около 60 сотрудников. Занимаются они преимущественно охраной промышленного объекта.
Факт нарушения ст. 115 и 116 КЗоТ Константин Сокол признает. Однако средств для погашения долга перед уволившимися сотрудниками у предприятия нет.
Частичным решением проблемы, по его мнению, может стать реализация остатков некондиционной продукции, которую готовы купить харьковчане. Впрочем, сказать, разрешат ли банки-кредиторы вывезти товар, он не смог.
В случае, если сделка все же состоится, это даст 500-600 тыс. грн и позволит закрыть заработную плату за декабрь. Где брать остальную сумму, руководитель не знает.
Присутствовавшие на встрече юристы отметили, что, с точки зрения закона, оптимальным вариантом действий для сотрудников является обращение в суд. Правда, это чревато тем, что рассмотрение коллективного иска затянется на неопределенное время, и заработанные деньги люди получат очень не скоро. Еще больше пессимизма вызывает тот факт, что предыдущий собственник комбината - ООО "Агроальянс" - на рассчитался с работниками даже после постановления суда.
Комментируя ситуацию, городской голова Вадим Лях отметил, что прямого влияния на владельцев завода у города нет, поскольку предприятие зарегистрировано в Киеве. Хотя ответственность за судьбы оставшихся без работы славянцев он с себя не снимает. По итогам обсуждения мэр поручил профильным службам более плотно заняться сложившейся ситуацией и попытаться найти устраивающий всех вариант решения проблемы.
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Комментарии к статье «В Славянске стало почти на 300 безработных больше»
Несколько дней назад трудовой коллектив ООО "СФС Трейд" (больше известного в городе как «масложир» или «Славолия») пикетировал предприятие, задолжавшее им 3,4 млн грн. Не добившись справедливости от нынешнего собственника, люди обратились к руководству города . На встречу мэра с инициативной группой, состоявшуюся 18 февраля, были приглашены представители прокуратуры, инспекции по труду, УСЗН, службы занятости и других структур.