Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг

|21 февраля 2019
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Славянские депутаты планируют рассмотреть вопрос перевода зарплатных средств местных бюджетников из «Привата» в другой банк. Такое решение стало ответом на позицию «ПриватБанка» по договору лизинга.
Напомним, что городу так и не удалось получить 7 единиц спецтехники для КП «Водопонижение», которую банк еще в конце прошлого года обещал поставить по лизингу. Обсуждение этой ситуации стало главной темой совместного заседания депутатских комиссий 13 февраля.
Власти вынуждены были свернуть программу. По словам заместителя городского головы Андрей Секлецов, от банка в адрес исполкома так и не поступило ни одного официального документа. Более того, финучреждение в одностороннем порядке решило сократить срок договора. Вместо пяти лет 16 млн кредита банк хочет получить за два года. Также финучреждение намеревается привязать процентную ставку кредита к курсу доллара. Хотя договор заключался в национальной валюте.
В итоге было принято решение выйти из договора и покупать технику по тендеру за собственные средства. Как ранее объяснял городской голова, денег на 7 единиц дорогостоящего оборудования у Славянска не хватит. Но зато 2-4 единицы техники действительно будут и начнут работать на городских улицах.
Интересно, что городские власти приглашали представителей банка на заседание депкомиссий. Однако, как и в прошлые разы, приглашение было проигнорировано. И это при том, что в «ПриватБанке» находятся 250 млн гривен, из которых платят зарплаты работникам бюджетной сферы. По словам председателя бюджетной комиссии Николая Адейкина, в прошлом - управляющего городским отделением «Проминвестбанка», славянский горсовет в местном масштабе является крупнейшим вкладчикам «Привата».
Такое поведение банка депутаты расценили как неуважение и рекомендовали сессии перевести бюджетные деньги в другое финучреждение. Если это произойдет, по мнению Адейкина, «ПриватБанку» придется закрыть несколько отделений в Славянске. Как это отразится на удобстве и комфорте жителей города, депутаты не обсуждали.
Окончательное решение остается за сессией.
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Комментарии к статье «Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг»
Славянские депутаты планируют рассмотреть вопрос перевода зарплатных средств местных бюджетников из «Привата» в другой банк. Такое решение стало ответом на позицию «ПриватБанка» по договору лизинга.