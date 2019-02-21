Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков

|21 февраля 2019
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В Славянске подготовлен список из 50 многоэтажных домов, где после окончания отопительного сезона за счет городской казны начнется монтаж приборов учета теплоэнергии. Их установка должна завершиться до конца мая. Еще столько же многоэтажек будут оборудованы счетчиками летом и в сентябре - до начала отопительного сезона.
По словам городского головы Вадима Ляха, на сегодняшний день приборами учета тепла оборудованы 43% славянских многоэтажек. Список на первоочередную установку формировался в зависимости от количества жильцов. В первую очередь, в него попали дома в 9 этажей и выше. Хотя, судя по списку, неожиданный бонус «свалится» и на 4-х, и на 3-этажки.
Только первый этап проекта потребует от 1,5 до 2 млн гривен. Как объяснил градоначальник, в него входит не только покупка счетчика, фильтров, манометра, но также установка дверей в подвал, где будет располагаться прибор. Самый дорогой проект рассчитан на 300 тыс. грн, остальные обошлись в суммы от 100 тыс. до 200 тыс. грн. Установка приборов учета будет вестись за средства теплосети.
За бюджетные средства Славянск может закупить счетчики только в дома, находящиеся на обслуживании жэков. ОСМД и ЖСК предлагают оформлять кредиты на покупку приборов учета. Правда, на льготных условиях.
- Например, многоэтажный дом будет выплачивать тело кредита, а погашение процентов возьмет на себя городская казна, - говорит мэр.
Кроме того, ОСМЖ и кооперативы могут стать участниками государственной программы по энергосбережению. В таком случае госбюджет погасит им от 30 до 70% кредита. Об этом рассказала начальник отдела кредитования микро- малого и среднего бизнеса областного управления Ощадбанка Татьяна Кулакова.
По словам заместителя городского головы Андрея Рубана, такая программа действует с 2015 года. Однако особой популярностью среди ЖСК и ОСМД пока не пользуется.
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• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
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Комментарии к статье «Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков»
В Славянске подготовлен список из 50 многоэтажных домов, где после окончания отопительного сезона за счет городской казны начнется монтаж приборов учета теплоэнергии. Их установка должна завершиться до конца мая. Еще столько же многоэтажек будут оборудованы счетчиками летом и в сентябре - до начала отопительного сезона.