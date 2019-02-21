Тарифы на проезд в общественном транспорте пересматривать не будут

Сначала нужно улучшить качество услуги перевозки, а потом повышать стоимость проезда. Такая петиция появилась на сайте горсовета. Ее обсуждением 15 февраля занималась постоянная депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства.

В соответствии с регламентом

Начальник отдела Римма Макиенко рассказала, что после обращения перевозчиков в городе были проведены 2 раунда консультаций с общественностью: на городском совете ветеранов и на уровне комитетов микрорайонов. Ветераны просьбу перевозчиков поддержали, председатели комитетов проголосовали против. Поскольку результаты слушаний носят рекомендательный характер, решение поднять тарифы исполком принял.

В этот же день, 6 февраля, на сайте появилась и упомянутая петиция. За рекордный срок набрав 269 голосов, она попала на рассмотрение комиссии, которой предстояло определить - выносить ли ее на рассмотрение сессии. Депутаты решили этого не делать.

Цена и качество

В заседании принимали участие владельцы автотранспортных предприятий Сергей Яцура и Юрий Кононенко, а также директор троллейбусного управления Сергей Иваненко. Они еще раз рассказали о составляющих стоимости услуги, сделав акцент на том, что газ или ГСМ, а в случае СТрУ - электроэнергия - лишь малая часть затрат. По расчетам частников, даже новый тариф лишь частично компенсирует их убытки. Просить поднять цену на 2 гривни они не стали, входя в сложное экономическое положение потенциальных клиентов.

Что касается качества услуги, то обсуждение этого вопроса завершилось фразой "о комфорте можно будет говорить, когда появится рентабельность". Признавая, что пассажиров возят не королевские кареты, перевозчики заявили, что финансовых ресурсов для обновления автопарка у них нет.

Коммунальные автобусы

Тему транспорта продолжила еще одна собравшая голоса петиция. Ее автор предлагает городской власти задуматься о создании коммунального автотранспортного предприятия для обслуживания пассажирских маршрутов. В пример приводился Краматорск, где такая структура уже есть.

Обсуждение этой петиции затянулось ненадолго. После того, как комиссия прикинула, можно ли технически и юридически создать автопарк на базе СТрУ, перешли к финансовой стороне вопроса. И перспектива воплощения петиции в жизнь сразу зашла в тупик. По убеждению всех присутствующих, для городского бюджета это будет не под силу.

Позитивная новость прозвучала лишь в отношении троллейбусного управления. В этом году для предприятия планируется приобрести три транспортных единицы, одна из которых снабжена опцией автономного хода. Обслуживать этот троллейбус будет 5-й маршрут. Однако не в полном объеме, а только до мкр-на Черевковка.

Настораживает только, что подвижной состав предполагается приобретать в лизинг на 5 лет. Учитывая возникшие сложности по лизинговому договору с банком "Приват" о покупке техники для КП "Водопонижение", такая схема выглядит не очень радужно.