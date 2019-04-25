Глину для рекультивации полигона ТБО будут добывать на Кирпичном

|4 апреля 2019
|Просмотров: 703
|
Со следующей недели, как заверил городской голова Вадим Лях, приступит к работе подрядная организация ООО "Хозхимсервис", которая выиграла тендер на реализацию проекта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов. В процессе подготовки к началу работ возникли несколько вопросов.
В частности, депутатов горсовета заинтересовал подготовленный на ближайшую сессию проект решения о согласовании добычи полезных ископаемых (глины) на территории заброшенного карьера, принадлежавшего ранее заводу «Стройматериалы». По словам главного эколога Славянска Ларисы Соловей, разработка карьера закончилась более 20 лет назад, и в 2000-м он вернулся в управление горсовета в статусе «земли запаса».
Вспомнили о нем, когда возник вопрос, где брать материалы для первого, технологического этапа рекультивации полигона. Рассмотрев насколько вариантов, городское руководство решило, что проще всего добывать глину на старом карьере, откуда завод когда-то черпал сырье для производства кирпича. Премущество такого выбора аргументируется близостью к полигону, что уменьшает транспортные расходы.
Вместе с тем, новость породила у депутатов и жителей северных окраин Славянска ряд вопросов. Прежде всего, люди заволновались, что перевозить глину будут через частный сектор. А это отразится на состоянии дорог и загрязнит обочины.
Чтобы избежать этого, подрядчик предлагает использовать автодорогу, огибающую жилой сектор с севера. Другими словами, по ул. Целинной нагруженный глиной транспорт ездить не будет. Подвоз песка из Лиманского района, как обещает руководство города, тоже будет производиться без заезда в жилые кварталы - по грунтовой дороге, соединяющей трассу с полигоном ТБО. Таким образом, уверяет местная власть, никаких неудобств славянцы не испытают.
Второй вопрос касался технологии добычи глины. Недоумение депутатов вызвал тот факт, что четкой границы карьера не существует. И это создает риск несанкционированного забора сырья с прилегающих территорий.
Как объяснила Лариса Соловей, предоставляемый подрядчикам участок действительно не картографирован, и при добыче глины ООО «Хозхимсервис» придется ориентироваться на границы прежних разработок. Добавим, что по требованиям профильных нормативов добывать глину можно будет с глубины не более 2 метров. По окончании работ, подрядной организации вменяется в обязанность провести планировку карьера, что даст городу дополнительную территорию для перспективного развития.
Напомним, что сметная стоимость проекта рекультивации Славянского полигона ТБО составляет более 100 млн грн. Заказчиком работ выступает областной департамент экологии и природных ресурсов.
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
— 25 апреля 2019 —
Ультразвуковой счетчик, установленный на магистральном водоводе №9, стабильно показывает удивительные результаты. Как оказалось, КП «Вода Донбасса» подает на водовод на 1 тыс. кубометров в сутки меньше, чем фиксировалось старым прибором учета. При этом всего на 9-й водовод приходится 5 тыс. кубов в сутки. Другими словами, 20% воды, которую оплачивает город, он фактически не получает. И это только на одном водоводе!
— 25 апреля 2019 —
На состоявшейся 18 апреля внеочередной сессии Славянского горсовета депутатский корпус проголосовал за перераспределение бюджетных средств, чтобы оказать финансовую поддержку коммунальному предприятию "Славгорводоканал".
— 25 апреля 2019 —
Из 14 вопросов повестки дня очередной сессии районного совета 11 пунктов состояли из отчетов чиновников райгосадминистрации о выполнении кратко- и долгосрочных программ. Предвидя затяжное планерное заседание, депутаты попросили принимать решения по сокращенной программе.
— 18 апреля 2019 —
В Славянске выбрали управителей для многоквартирных домов. Специально созданная комиссия огласила результаты 12 апреля. 375 многоэтажек разделили между двумя управляющими компаниями - коммунальным предприятием жэк №4 и ООО «Синергия БТ».
Приветствую, гость! Вход
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Глину для рекультивации полигона ТБО будут добывать на Кирпичном»
Со следующей недели, как заверил городской голова Вадим Лях, приступит к работе подрядная организация ООО "Хозхимсервис", которая выиграла тендер на реализацию проекта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов. В процессе подготовки к началу работ возникли несколько вопросов.