Глину для рекультивации полигона ТБО будут добывать на Кирпичном

Со следующей недели, как заверил городской голова Вадим Лях, приступит к работе подрядная организация ООО "Хозхимсервис", которая выиграла тендер на реализацию проекта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов. В процессе подготовки к началу работ возникли несколько вопросов.

В частности, депутатов горсовета заинтересовал подготовленный на ближайшую сессию проект решения о согласовании добычи полезных ископаемых (глины) на территории заброшенного карьера, принадлежавшего ранее заводу «Стройматериалы». По словам главного эколога Славянска Ларисы Соловей, разработка карьера закончилась более 20 лет назад, и в 2000-м он вернулся в управление горсовета в статусе «земли запаса».

Вспомнили о нем, когда возник вопрос, где брать материалы для первого, технологического этапа рекультивации полигона. Рассмотрев насколько вариантов, городское руководство решило, что проще всего добывать глину на старом карьере, откуда завод когда-то черпал сырье для производства кирпича. Премущество такого выбора аргументируется близостью к полигону, что уменьшает транспортные расходы.

Вместе с тем, новость породила у депутатов и жителей северных окраин Славянска ряд вопросов. Прежде всего, люди заволновались, что перевозить глину будут через частный сектор. А это отразится на состоянии дорог и загрязнит обочины.

Чтобы избежать этого, подрядчик предлагает использовать автодорогу, огибающую жилой сектор с севера. Другими словами, по ул. Целинной нагруженный глиной транспорт ездить не будет. Подвоз песка из Лиманского района, как обещает руководство города, тоже будет производиться без заезда в жилые кварталы - по грунтовой дороге, соединяющей трассу с полигоном ТБО. Таким образом, уверяет местная власть, никаких неудобств славянцы не испытают.

Второй вопрос касался технологии добычи глины. Недоумение депутатов вызвал тот факт, что четкой границы карьера не существует. И это создает риск несанкционированного забора сырья с прилегающих территорий.

Как объяснила Лариса Соловей, предоставляемый подрядчикам участок действительно не картографирован, и при добыче глины ООО «Хозхимсервис» придется ориентироваться на границы прежних разработок. Добавим, что по требованиям профильных нормативов добывать глину можно будет с глубины не более 2 метров. По окончании работ, подрядной организации вменяется в обязанность провести планировку карьера, что даст городу дополнительную территорию для перспективного развития.

Напомним, что сметная стоимость проекта рекультивации Славянского полигона ТБО составляет более 100 млн грн. Заказчиком работ выступает областной департамент экологии и природных ресурсов.