Легализовать абонентов Славкурорта пока не удается

|11 апреля 2019
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В славянском исполкоме состоялась встреча участников конфликтной ситуации, в результате которой 45 абонентов мкр-на Славкурорт периодически оказываются отключенными от электроснабжения. Конкретных результатов она не принесла. Но план действий участники заседания наметили.
Прошлое заседание по данной теме проходило в середине февраля. Мэр Славянска Вадим Лях поинтересовался, как с тех пор продвинулось решение проблемы. Оказалось, что подвижек нет. Единственным реальным действием было письмо начальнику Славянского РЭСа Виталию Колеснику от дирекции ДП СКРЦ "Славянский курорт" с просьбой открыть для субабонентов здравницы отдельные лицевые счета. Однако выше по инстанции письмо почему-то не пошло.
Исходя из этого, городской голова обязался лично связаться с областным руководством компании ДТЭК, чтобы узнать их позицию по этому вопросу. Такой вариант, как признали все присутствующие, был бы оптимальным выходом из ситуации.
Второй вариант предполагает передачу ДТЭК сетей и подстанции курортно-реабилитационного центра. Со своей стороны, генеральный директор ДП СКРЦ Сергей Линник подтвердил готовность отдать это инженерное оборудование бесплатно. Готова ли к этому энергоснабжающая организация - неизвестно. Но, по словам Виталия Колесника, даже при самом благоприятном исходе процедура затянется надолго. А для абонентов, желающих заключить с ДТЭК прямые договора, срок еще более удлинится. Ведь им придется получать у нового собственника техусловия на подключение, заказывать соответствующий проект и оборудовать дома фасадными счетчиками. Последний элемент, впрочем, от них потребуется даже в случае, если ДТЭК согласится открыть индивидуальные лицевые счета.
Напористее всех вел себя на заседании гендиректор здравницы, настаивавший на том, что снабжение электроэнергией субабонентов приносит предприятию убытки. По информации Сергея Линника, только на разнице между тарифами для бытовых и промышленных потребителей "Славянский курорт" теряет до полумиллиона гривен. Еще на 25-30 тыс. грн. электричества у здравницы берут неплательщики. Попытка пройтись по дворам со сверкой, по его словам, столкнулась с массовыми фактами недопуска.
По просьбе руководителя СКРЦ было принято решение создать комиссию для проведения сверки. В нее вошли представители здравницы, комитета микрорайона и депутаты.
Нужно отметить, что аналогичным образом в проблемном частном секторе обстоит дело и с водоотведением. Отличие в том, что эту услугу предоставляет местный водоканал, который, по просьбе городского руководства, обслуживать "Славянский курорт" и подключенных к нему бытовых абонентов не прекращает. Передать водопроводные и канализационные сети городу здравница тоже готова.
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Комментарии к статье «Легализовать абонентов Славкурорта пока не удается»
В славянском исполкоме состоялась встреча участников конфликтной ситуации, в результате которой 45 абонентов мкр-на Славкурорт периодически оказываются отключенными от электроснабжения. Конкретных результатов она не принесла. Но план действий участники заседания наметили.