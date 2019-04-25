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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Легализовать абонентов Славкурорта пока не удается

Павел Коротенко
11 апреля 2019 Просмотров: 551 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Результаты переговоров с областным руководством ДТЭК городской голова обещал огласить в ближайшие дни.

В славянском исполкоме состоялась встреча участников конфликтной ситуации, в результате которой 45 абонентов мкр-на Славкурорт периодически оказываются отключенными от электроснабжения. Конкретных результатов она не принесла. Но план действий участники заседания наметили.

Два варианта: долгий и оптимальный

Прошлое заседание по данной теме проходило в середине февраля. Мэр Славянска Вадим Лях поинтересовался, как с тех пор продвинулось решение проблемы. Оказалось, что подвижек нет. Единственным реальным действием было письмо начальнику Славянского РЭСа Виталию Колеснику от дирекции ДП СКРЦ "Славянский курорт" с просьбой открыть для субабонентов здравницы отдельные лицевые счета. Однако выше по инстанции письмо почему-то не пошло. 

Исходя из этого, городской голова обязался лично связаться с областным руководством компании ДТЭК, чтобы узнать их позицию по этому вопросу. Такой вариант, как признали все присутствующие, был бы оптимальным выходом из ситуации.

Второй вариант предполагает передачу ДТЭК сетей и подстанции курортно-реабилитационного центра. Со своей стороны, генеральный директор ДП СКРЦ Сергей Линник подтвердил готовность отдать это инженерное оборудование бесплатно. Готова ли к этому энергоснабжающая организация - неизвестно. Но, по словам Виталия Колесника, даже при самом благоприятном исходе процедура затянется надолго. А для абонентов, желающих заключить с ДТЭК прямые договора, срок еще более удлинится. Ведь им придется получать у нового собственника  техусловия на подключение, заказывать соответствующий проект и оборудовать дома фасадными счетчиками. Последний элемент, впрочем, от них потребуется даже в случае, если ДТЭК согласится открыть индивидуальные лицевые счета.

Плательщики и неплательщики

Напористее всех вел себя на заседании гендиректор здравницы, настаивавший на том, что снабжение электроэнергией субабонентов приносит предприятию убытки. По информации Сергея Линника, только на разнице между тарифами для бытовых и промышленных потребителей "Славянский курорт" теряет до полумиллиона гривен. Еще на 25-30 тыс. грн. электричества у здравницы берут неплательщики. Попытка пройтись по дворам со сверкой, по его словам, столкнулась с массовыми фактами недопуска. 

По просьбе руководителя СКРЦ было принято решение создать комиссию для проведения сверки. В нее вошли представители здравницы, комитета микрорайона и депутаты.

Нужно отметить, что аналогичным образом в проблемном частном секторе обстоит дело и с водоотведением. Отличие в том, что эту услугу предоставляет местный водоканал, который, по просьбе городского руководства, обслуживать "Славянский курорт" и подключенных к нему бытовых абонентов не прекращает. Передать водопроводные и канализационные сети городу здравница тоже готова.

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Комментарии к статье «Легализовать абонентов Славкурорта пока не удается»

В славянском исполкоме состоялась встреча участников конфликтной ситуации, в результате которой 45 абонентов мкр-на Славкурорт периодически оказываются отключенными от электроснабжения. Конкретных результатов она не принесла. Но план действий участники заседания наметили.

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