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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Долги водоканала заставляют город «затянуть пояс»

Светлана Вьюниченко
11 апреля 2019 Просмотров: 658 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Городской совет подписал договор о реструктуризации долга с КП «Вода Донбасса». В течение 5 лет местная казна будет выплачивать предприятию-поставщику 70 млн грн. Кроме этого, придется покрывать и 70% текущих расходов «Славгорводоканала», ежемесячно спонсируя его на 2 млн грн.

- За год нам придется отдавать 14 млн грн только по реструктуризации. Это баснословные деньги для местного бюджета, - говорит городской голова Славянска Вадим Лях. 

По словам мэра, городу придется «туже затянуть пояс» и свернуть некоторые проекты. Одним из них станет покупка установки по производству гипохлорида по очистке воды. Ее, напомним, Славянск решил приобрести после прошлогодней истории с остановкой завода по производству хлора. 

Но даже такая экономия не решит проблему. Ведь за 5 лет у Славянска образуются новые долги перед «Водой Донбасса». Поскольку 30% стоимости покупной воды ежемесячно не перекрываются ничем. 

- Хотим мы или нет, нам придется реализовать проект по строительству новой фильтровальной станции - такой, как на Артема (на фото). Пока будем выделять средства на разработку проекта. Даже если общая стоимость работ превысит 200 млн, это все равно лучше, чем быть в постоянной долговой яме и бояться отключения, - говорит Вадим Лях.

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Комментарии к статье «Долги водоканала заставляют город «затянуть пояс»»

Городской совет подписал договор о реструктуризации долга с КП «Вода Донбасса». В течение 5 лет местная казна будет выплачивать предприятию-поставщику 70 млн грн. Кроме этого, придется покрывать и 70% текущих расходов «Славгорводоканала», ежемесячно спонсируя его на 2 млн грн.

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