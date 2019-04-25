На управление славянскими многоэтажками имеется три претендента

|11 апреля 2019
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В Славянске наконец огласили претендентов на управление многоквартирными домами. Заседание специальной комиссии состоялось 9 апреля. Участие в конкурсе три субъекта. Два из них - коммунальные жэки №1 и №4. Один - новичок на рынке обслуживания жилья - ООО «Синергия» ТБ.
Львиную долю времени занял перечень документов, которые участники подготовили для каждого лота. Как выяснилось, по сравнению с другими, жэк №1 предоставил наименее подробную разбивку составляющих тарифа. В остальном документация оказалась практически идентичной.
Всего в торгах участвовали 375 многоквартирных домов. Это те многоэтажки, которые не смогли выбрать управителя самостоятельно и доверили процедуру городской власти. Остальные 194 многоквартирных дома остались на обслуживании 3 управителей. К ним относятся ООО «Арагорн», ООО «Цидило и К», ООО «Управляющая компания «Лира ЛТД». По словам замначальника УЖКХ Ольги Зарубы, изначально на конкурс были выставлены 377 домов. Но в последний момент две многоэтажки - дом №6 в пер. Батюка и №10 в пер. Парковом - вернулись к «Цидило и К».
Все «бесхозные» дома разбили на пять лотов - приблизительно, по 70-80 в каждом. Делили их по территориальному признаку. На какие-то лоты претендовали все участники торгов. На другие находился лишь один желающий. Как объясняют специалисты, наименее популярными оказались лоты, куда вошли одноэтажные многоквартирные дома. Как правило, это жилье старой застройки довольно проблематично в обслуживании.
Изначально заместитель городского головы Андрей Секлецов неоднократно повторял, что предпочтение в конкурсе будет отдаваться компаниям, имеющим необходимый штат сотрудников, опыт работы, специализированную технику и счет, на котором находится не менее 5 млн грн. Похоже, что из нынешних претендентов никто не удовлетворяет этим условиям.
Например, директор жэка №1 Светлана Сухачева рассказала, что ее организация претендует на дома, расположенные в центре Славянска. Поскольку именно здесь находится база жэка. По ее словам, жэк располагает трактором, полным штатом сотрудников. Зато на счету, после выплаты зарплаты остается всего 200 тыс. грн.
Немного лучше выглядят дела у жэка №4. Директор предприятия Наталья Гаврилова довела до сведения присутствующих, что у жэка также имеется трактор, «газон» и автомобиль ВАЗ, поскольку жилой фонд разбросан по разным частям Славянска - от мкр-нов Железнодорожный и Артема до Машмета. Сотрудников в жэке хватает, при необходимости, на работу будут приняты новые кадры. На счету жэка - 1,1 млн грн.
ООО «Синергия» зарегистрировано в Славянске. Предприятие существует четыре года и занимается строительно-ремонтной деятельностью. Среди реализованных проектов - субподряд при реконструкции ООШ №13, реконструкция здания «скорой помощи» в Краматорске. Сейчас фирма работает на строительстве новых корпусов для госпиталя в Святогорске.
По словам директора предприятия Алексея Тютюнника, о «Синергии» есть специализированная техника, в том числе - для уборки улиц, серьезная база, строительные бригады, слесари, сантехники, водопроводчики. На счету - более 4 млн грн резервного фонда.
Опыт по обслуживанию многоквартирного жилья у ООО отсутствует. Зато есть большое желание доказать, что новая управляющая компания будет делать это лучше, чем постсоветские жэки.
Доверят ли новичкам жилой фонд Славянска, покажет ближайшее будущее. На вынесение окончательного решения у комиссии имеется 10 дней.
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Комментарии к статье «На управление славянскими многоэтажками имеется три претендента»
В Славянске наконец огласили претендентов на управление многоквартирными домами. Заседание специальной комиссии состоялось 9 апреля. Участие в конкурсе три субъекта. Два из них - коммунальные жэки №1 и №4. Один - новичок на рынке обслуживания жилья - ООО «Синергия» ТБ.