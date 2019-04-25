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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»

Светлана Вьюниченко
18 апреля 2019 Просмотров: 756 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам городского руководства, около 100 работников двух расформированных жэков - №1 и №6 - трудоустроят в КП «Благоустрій», которое создадут на базе переформатированного жэка №7.

В Славянске выбрали управителей для многоквартирных домов. Специально созданная комиссия огласила результаты 12 апреля. 375 многоэтажек разделили между двумя управляющими компаниями - коммунальным предприятием жэк №4 и ООО «Синергия БТ».

Всего в конкурсе принимали участие три организации. Жэк №1 не стал победителем ни в одном из заявленных лотов.

Напомним, что на конкурс были выставлены дома, чьи жители не смогли выбрать управляющую компанию самостоятельно. Их разделили на 5 лотов. На 1-й и 3-й претендовали два участника - жэк №1 и новый игрок на рынке коммунальных услуг ООО «Синергия». На лоты №№ 2, 4, 5 изначально претендовал лишь жэк№4. 

Комиссия оценивала претендентов по нескольким категориям. Среди них: цена обслуживания квадратного метра жилья; уровень обеспечения офисными и техническими помещениями; наличие спецтранспорта и техники; наличие персонала; финансовая состоятельность; опыт работы.

В целом, жэк №4 набрал 100 баллов, ООО «Синергия БТ» - 94,6 балла, жэк №1 - 75 баллов. Хуже всего у первого жэка обстояли дела с финансовой обеспеченностью. Из 15 возможных баллов комиссия поставила им ноль. Председатель комиссии, заместитель городского головы Андрей Секлецов объяснил, что наличие денежного резерва у «Синергии» составило 127%, у жэка №4 - 124%. Жэк №1, согласно поданным документам, обеспечен всего на 9%.   

- Видя финансовую документацию, мы вообще могли не допускать жэк №1 к участию в конкурсе. Но решили сделать процедуру максимально открытой, - объяснил заммэра. 

Победителей выбирали по набранным баллам. Поэтому особых сложностей у комиссии не возникло. Лоты №1 и №3 - 164 многоэтажных дома в центральной части города - достались ООО «Синергия БТ». Остальные лоты - 211 жилых домов в мкр-нах Артема, Лесной, Железнодорожный, Химик, Машмет, Масложир, Славкурорт отошли к жэку №4. Управление ЖКХ считает эти лоты особенно сложными, поскольку в них входит одноэтажная многоквартирная застройка. 

- В городе теперь будут работать 5 управляющих компаний. Это значит, что появилась конкуренция. Люди будут видеть, чьи дома обслуживаются лучше, и через время, если захотят, смогут поменять управителя, - говорит Андрей Секлецов. 

Отметим, что согласно заключенному с местной властью контракту, управители не могут в течение года увеличивать стоимость обслуживания жилья. Она должна оставаться такой (или ниже), чем была указана в документах, поданных на конкурс. 

Добавим также, что жэк №1 будет расформирован. Его сотрудников обещают трудоустроить в новом коммунальном предприятии «Благоустрій». Часть специалистов планируют взять на работу остальные управители. Кроме участвовавших в конкурсе, в Славянске, напомним, работают управляющие компании «Лира ЛТД», «Арагорн», «Цидило и К».

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Комментарии к статье «Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»»

В Славянске выбрали управителей для многоквартирных домов. Специально созданная комиссия огласила результаты 12 апреля. 375 многоэтажек разделили между двумя управляющими компаниями - коммунальным предприятием жэк №4 и ООО «Синергия БТ».

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