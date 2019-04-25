|25 апреля 2019
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На состоявшейся 18 апреля внеочередной сессии Славянского горсовета депутатский корпус проголосовал за перераспределение бюджетных средств, чтобы оказать финансовую поддержку коммунальному предприятию "Славгорводоканал".
В общей сложности речь шла о сумме в 4,7 млн грн, которые пойдут на оплату долга перед областной водоснабжающей компанией "Вода Донбасса". Как рассказал начальник финансового управления Игорь Ковалев, чтобы собрать эти средства, 2,285 млн. грн возьмут у сферы ЖКХ, 2,415 млн грн - у городского отдела здравоохранения. На вопрос депутатов о том, останутся ли у горздрава деньги на зарплаты сотрудников и коммунальные платежи, чиновник ответил утвердительно.
Еще одно перераспределение бюджетных средств депутаты утвердили "с голоса". Вопрос касался 400 тыс. тыс. грн, за которые УЖКХ хочет приобрести бочку для полива зеленых зон. Такие сейчас обустраиваются по всей территории города. Деньги на покупку закладывались в бюджетном плане на май. Но погода диктует сделать это быстрее, ибо растения бюрократических процедур могут не пережить.
Переместить эту сумму предлагалось из раздела "капитальный ремонт жилого фонда". Депкорпус с такой постановкой вопроса согласился.
В обсуждении проекта выяснилось, что сначала коммунальники пытались приспособить к поливу спецавтотранспорт для обработки зимних дорог рассолом, но это оказалось технически невыполнимо. Поэтому бочку все же придется покупать.
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Комментарии к статье «Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ»
На состоявшейся 18 апреля внеочередной сессии Славянского горсовета депутатский корпус проголосовал за перераспределение бюджетных средств, чтобы оказать финансовую поддержку коммунальному предприятию "Славгорводоканал".