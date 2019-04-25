Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана

|25 апреля 2019
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Ультразвуковой счетчик, установленный на магистральном водоводе №9, стабильно показывает удивительные результаты. Как оказалось, КП «Вода Донбасса» подает на водовод на 1 тыс. кубометров в сутки меньше, чем фиксировалось старым прибором учета. При этом всего на 9-й водовод приходится 5 тыс. кубов в сутки. Другими словами, 20% воды, которую оплачивает город, он фактически не получает. И это только на одном водоводе!
Однако новый прибор учета официально еще не введен в эксплуатацию. По словам городского головы, «Вода Донбасса» под разными предлогами затягивает акт приемки.
Тем не менее, еще один ультразвуковой счетчик будет установлен в ближайшее время на водоводе №6.
- В итоге акт приемки будет подписан. Это вопрос нескольких дней, может, недели, - говорит Вадим Лях.
На водоводе №1 старый механический счетчик пока заменят таким же новым. Если разницы в показаниях не окажется, ультразвуковые приборы учета, оказавшиеся очень действенными, установят на все водоводы.
Напомним, что потери воды в Славянске принято исчислять показателем до 70%. Судя по всему, основная часть из них приходится на банальные «приписки».
При этом город должен «Воде Донбасса» 70 млн грн и уже подписал договор о реструктуризации долга. По словам мэра, власти будут пытаться доказать факт недопоставок воды. Однако перспективы этого процесса пока выглядят туманно.
На протяжении 20 лет вода в мкр-не Артема появлялась по жесткому графику. Часто - лишь на протяжении 4 часов: по два утром и вечером. С февраля нынешнего года услуга подается круглосуточно. Однако наличие блага цивилизации привело к увеличению неплатежей.
На середину апреля задолженность жителей Артема перед водоканалом превышает 4 млн грн. Это неокончательные сведения. Поскольку выборка делалась только из тех домохозяйств, которые задолжали более 500 грн. Но и эта цифра ставит под угрозу круглосуточную подачу воды.
- Вода слишком дорого нам досталась, чтобы ее отключать. Пожалуйста, заплатите водоканалу, - призывает городской голова население микрорайона в частности и Славянска в целом.
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Ультразвуковой счетчик, установленный на магистральном водоводе №9, стабильно показывает удивительные результаты. Как оказалось, КП «Вода Донбасса» подает на водовод на 1 тыс. кубометров в сутки меньше, чем фиксировалось старым прибором учета. При этом всего на 9-й водовод приходится 5 тыс. кубов в сутки. Другими словами, 20% воды, которую оплачивает город, он фактически не получает. И это только на одном водоводе!