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Фотофакт

Эволюция тротуаров

Кому придется переоформить субсидию

Светлана Вьюниченко
2 мая 2019 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Окончание отопительного сезона уже традиционно предполагает перерасчет субсидий. Новшества ожидают получателей этой льготы и в нынешнем году.

Как объясняют в управлении соцзащиты населения, большинству жителей Славянска беспокоится не о чем. Подавляющему большинству субсидиантов льготу пересчитают автоматически. Однако есть несколько категорий граждан, которым все-таки придется обратиться в УСЗН. 

Кто должен еще раз подать заявление 

Подать документы для нового перерасчета должны будут получатели, в семье которых имеются неработающие лица трудоспособного возраста или такие, чей доход не дотягивает до минимальной зарплаты. На сегодняшний день она составляет 4173 грн. Также в управлении ждут тех, в чьих семьях произошли изменения. Подать новое заявление должны будут внутренне перемещенные лица и люди, живущие в арендуемой квартире или доме.

В УСЗН подсчитали, что подтверждать свое право на субсидию придется приблизительно 20% получателей.

Соцработники обращают внимание, что перерасчет субсидий предполагает автоматическую проверку сведений, указанных в заявлениях и декларациях. 

Кому могут отказать в субсидии

Основной причиной для отказал в получении субсидии в летний период являются доходы. Если их оказывается достаточно для оплаты коммунальных услуг без отопления, гражданам назначат так называемую «нулевую» субсидию. Другими словами, льгота у них останется, и осенью приходить для нового перерасчет будет не нужно. Конечно, если правительство не внесет новые изменения в закон.  

Кроме того, субсидию не дадут, если человек не платит ЕСВ и не состоит на учете в центре занятости. Откажут тем, кто за последние полгода совершил покупку на сумму, превышающую 50 тыс. грн. Не получат субсидию владельцы домов площадью более 200 кв. м, квартир более 120 кв. м или машин, выпущенных менее 5 лет назад.

Что ждет должников

Главным изменением в летнем начислении субсидий является наказание должников. Большинству граждан субсидии на летний период продолжат выдавать «живыми» деньгами - в виде доплаты к пенсии или в Ощадбанке. 

Однако с 1 мая тех, кто имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг свыше 340 грн, лишат наличных выплат.

В УСЗН уточняют, что люди продолжат получать субсидию. Но - в безналичной форме. Другими словами, деньги будут поступать в Ощадбанк, который автоматически перечислит их в качестве оплаты за «коммуналку». 

Наша справка

На конец отопительного сезона субсидии в Славянске получали 17 тыс. семей. В минувшем году эта цифра составляла 28 тысяч. Средний размер выплат по субсидиям был равен 900 грн.

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Комментарии к статье «Кому придется переоформить субсидию»

Окончание отопительного сезона уже традиционно предполагает перерасчет субсидий. Новшества ожидают получателей этой льготы и в нынешнем году.

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