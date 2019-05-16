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Фотофакт

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Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение

Павел Коротенко
8 мая 2019 Просмотров: 725 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В перечень проектов решений на следующую сессию Славянского горсовета внесены два программных документа, где расписаны расходы бюджетных средств на развитие систем образования и охраны здоровья.

Школьное, дошкольное и внешкольное

Программа развития образования рассчитана на 2018-2020 годы, общая цена вопроса составляет 228 млн грн. Они должны поступать из таких источников: государственный бюджет – 12 млн. грн, областной – 65,2 млн грн, городской -  54,3 млн грн. Еще 97 млн грн планируется получить из «других источников», что следует понимать как целевые дотации, а также грантовую и меценатскую помощь. Расходы на текущий год ожидаются в размере 37,3 млн грн, из которых 26,6 млн грн предусматривается в местном бюджете. Программа предусматривает плановые закупки оборудования для кабинетов и пищеблоков, приобретение учебников и пополнение библиотечных фондов, капитальные ремонты и термомодернизацию дошкольных учреждений. 

Кроме того, 6,5 млн грн пойдет на расширение сети дошкольного образования. На эти средства будет создано 220 мест в детском саду № 26 (на фото) и 40 мест в группах при ООШ №№ 6 и 7. Таким образом эти школы реорганизуются в учебно-воспитательные комплексы. ООШ №7 ожидает, к тому же, перевод на автономную систему отопления. Это обойдется городу в 145 тыс. грн. 

Еще 1,2 млн грн будут затрачены из городского бюджета на капитальный ремонт детсада № 25 (ул. Короленко). Содействие в создании инклюзивной группы для дошкольников с особыми потребностями обойдется в этом году в 76 тыс. грн. Обеспечение проекта «Новая украинская школа», то есть приобретение современной мебели, компьютеров, дидактических материалов и мультимедийного контента для младшеклассников обойдется в 1 млн грн. Вдвое больше поступит на эти цели в 2019 году из государственного бюджета.

Почти 10 млн грн гороо планирует потратить на обеспечение горячим питанием 5,1 тысячи учеников 1-4 классов и льготников. Возможность местного бюджета финансировать национально-патриотическое воспитание обозначена суммой 185 тыс. грн; стимулирование одаренной молодежи –  40 тыс. грн; повышение квалификации педагогических работников – 35 тыс. грн.

Только для участников 

«Программа оказания финансовой поддержки коммунальным некоммерческим предприятиям на 2019 год» - так называется документ, описывающий финансовые потребности больниц Славянска на текущий год. Обращаем внимание, что документ касается лишь трех участников программы – городской клинической больницы, горбольницы № 1 и стоматологической поликлиники. Общую сумму расходов по этим трем объектам городской отдел здравоохранения оценивает в 157,6 млн грн. Они должны поступить из горбюджета и других источников. 

На зарплату медработникам из указанной суммы выделят 90,5 млн грн. Коммунальные услуги и энергоносители отнимут порядка 7,5 млн грн, оплата некоммунальных услуг обойдется еще в один миллион. Около 33,5 млн грн предполагается потратить на закупку предметов и оборудования долгосрочного пользования. На капремонты зданий 1-й больницы и стоматологической поликлиники уйдет 5,8 млн грн, на приобретение автомобиля для ГБ № 1 – 1,2 млн грн

На оставшиеся 17,5 млн грн медицинские учреждения будут покупать медикаменты, перевязочные материалы, продукты питания, оплачивать командировки, выплачивать пенсии и материальную помощь. Самый затратный пункт этого блока мероприятий называется «другие текущие трансферты населению». Суммарный объем финансов на эту статью расходов составляет 4,5 млн грн.

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Комментарии к статье «Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение»

В перечень проектов решений на следующую сессию Славянского горсовета внесены два программных документа, где расписаны расходы бюджетных средств на развитие систем образования и охраны здоровья.

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