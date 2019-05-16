Славгорводоканал частично обесточат за долги

|16 мая 2019
|Просмотров: 507
|
Компания-энергопоставщик заявляет, что с 14 мая частично ограничено энергоснабжение КП «Славгорводоканал». В качестве причины непопулярной меры называется задолженность в 3,6 млн грн.
«Операторы систем распределения обязаны ограничить либо отключить от энергоснабжения потребителя, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию. Невыполнение условий оплаты - прямое нарушение потребителем норм Закона Украины «О рынке электрической энергии», - говорится в сообщении.
Энергопоставщик заявляет, что «многомесячные переговоры, между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов». Хотя горсовет неоднократно выделял средства водоканалу для погашения долгов. В апреле была выделена сумма в 4 млн грн, в мае - еще 2 млн грн. Кроме того, «Славгорводоканал» заключил договор о реструктуризации долга в 70 млн грн на 5 лет. Правда. договор КП заключало не с энергетиками, а с «Водой Донбасса».
Судя по заявлению энергопоставщика, в результате ограничения энергоснабжения без воды могут остаться жители центральной части Славянска.
Напомним, что КП «Славгорводоканал» - один из немногих водоканалов в Донецкой области, для которого Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) посчитала обоснованным поднятие тарифов на водоснабжение и водоотведение. Новые тарифы вступили в силу с 1 марта 2019 года.
«Учитывая социальную значимость предприятия, энергокомпания призывает городской совет Славянска, а также руководство КП «Славгорводоканал» принять срочные меры для погашения задолженности и не допустить отключения», - говорится в сообщении. Всю ответственность за последствия энергетики возлагают на руководство водоканала.
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
— 16 мая 2019 —
С 1 октября все льготы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг, будут выдаваться «живыми» деньгами. Соответствующее постановление «Некоторые вопросы предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» Кабинет министров Украины принял 17 апреля текущего года.
— 16 мая 2019 —
Завершился сбор голосов за мини-проекты городской программы «Бюджет участия Славянска». На сегодняшний день определены пять победителей, но интрига все же остается.
— 8 мая 2019 —
В перечень проектов решений на следующую сессию Славянского горсовета внесены два программных документа, где расписаны расходы бюджетных средств на развитие систем образования и охраны здоровья.
— 2 мая 2019 —
Окончание отопительного сезона уже традиционно предполагает перерасчет субсидий. Новшества ожидают получателей этой льготы и в нынешнем году.
Приветствую, гость! Вход
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
• Депутаты Славянска взялись наводить порядок в земельных отношениях
• Жители Райгородка готовы к протесту против асфальтобетонного производства
• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
• На Артема «накрыли» пункт продажи первитина
• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
15 мая 2019
• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славгорводоканал частично обесточат за долги»
Компания-энергопоставщик заявляет, что с 14 мая частично ограничено энергоснабжение КП «Славгорводоканал». В качестве причины непопулярной меры называется задолженность в 3,6 млн грн.