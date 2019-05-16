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Фотофакт

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Славгорводоканал частично обесточат за долги

Светлана Вьюниченко
16 мая 2019 Просмотров: 507 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компания-энергопоставщик заявляет, что с 14 мая частично ограничено энергоснабжение КП «Славгорводоканал». В качестве причины непопулярной меры называется задолженность в 3,6 млн грн.

«Операторы систем распределения обязаны ограничить либо отключить от энергоснабжения потребителя, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию. Невыполнение условий оплаты - прямое нарушение потребителем норм Закона Украины «О рынке электрической энергии», - говорится в сообщении. 

Энергопоставщик заявляет, что «многомесячные переговоры, между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов». Хотя горсовет неоднократно выделял средства водоканалу для погашения долгов. В апреле была выделена сумма в 4 млн грн, в мае - еще 2 млн грн. Кроме того, «Славгорводоканал» заключил договор о реструктуризации долга в 70 млн грн на 5 лет. Правда. договор КП заключало не с энергетиками, а с «Водой Донбасса». 

Судя по заявлению энергопоставщика, в результате ограничения энергоснабжения без воды могут остаться жители центральной части Славянска.

Напомним, что КП «Славгорводоканал» - один из немногих водоканалов в Донецкой области, для которого Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) посчитала обоснованным поднятие тарифов на водоснабжение и водоотведение. Новые тарифы вступили в силу с 1 марта 2019 года.

«Учитывая социальную значимость предприятия, энергокомпания призывает городской совет Славянска, а также руководство КП «Славгорводоканал» принять срочные меры для погашения задолженности и не допустить отключения», - говорится в сообщении. Всю ответственность за последствия энергетики возлагают на руководство водоканала.

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Комментарии к статье «Славгорводоканал частично обесточат за долги»

Компания-энергопоставщик заявляет, что с 14 мая частично ограничено энергоснабжение КП «Славгорводоканал». В качестве причины непопулярной меры называется задолженность в 3,6 млн грн.

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